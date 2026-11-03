Ana Paula Consorte negó sentir celos de la esposa de Hernán Barcos por Paolo Guerrero, pero le envió fuerte crítica

Ana Paula Consorte arremetió contra esposa de Barcos. Foto: Instagram

La brasileña Ana Paula Consorte no dudó en aclarar cuál fue su molestia con Giuli Cunha, esposa de Barcos. Sus palabras nuevamente han causado polémica.

Ana Paula Consorte rompió su silencio sobre la polémica que protagonizó con Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La pareja de Paolo Guerrero negó que su reacción fuera por celos y aseguró que todo comenzó por una actitud que consideró una falta de respeto hacia el delantero peruano.

La controversia surgió el jueves 29 de octubre, luego de que Hernán Barcos anotara un gol frente a su exequipo. Según Ana Paula Consorte, Giuli Cunha le habría enviado besos a Paolo Guerrero desde las tribunas, lo que provocó su molestia. “Buenas noches, Barcos. Hazme un favor, pregúntale a tu mujer por qué está mandando besos a Paolo en el estadio. ¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro?”, escribió en redes sociales.

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Ana Paula Consorte aclara si sintió celos de la esposa de Hernán Barcos

En declaraciones al programa 'Desvelados', Ana Paula Consorte explicó que su incomodidad no estuvo relacionada con problemas de pareja, sino con lo que interpretó como una provocación. “Lo que me molestó fue justamente la enorme falta de respeto, sobre todo porque Paolo es colega de profesión de su esposo y cualquier mujer que comparte su vida con un futbolista sabe perfectamente todo lo que ellos pasan, los sacrificios, exigencias y momentos difíciles”, manifestó.

Además, la brasileña descartó cualquier desconfianza hacia Paolo Guerrero y recordó que ambas familias mantenían una relación cercana. “En ningún momento fue un tema de celos, ni de ningún tipo de desconfianza. Al contrario, considero que ella está muy bien casada y nosotros incluso los considerábamos amigos”, sostuvo.

Ana Paula Consorte cuestionó la supuesta actitud de Giuli Cunha, especialmente porque Paolo Guerrero se encontraba en proceso de recuperación de una lesión. “Burlarse de un futbolista, especialmente cuando está pasando por un momento delicado y recién está volviendo de una lesión, me parece caer demasiado bajo”, agregó.



(Fuente: Desvelados)

Ana Paula Consorte arremetió contra esposa de Barcos

La pareja de Paolo Guerrero volvió a criticar la supuesta actitud de Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, y aseguró que consideró su comportamiento una falta de respeto. “No hubo celos, no hubo confusión ni mucho menos una mala interpretación, simplemente me pareció una actitud infantil, de muy mal gusto y una falta de respeto totalmente innecesaria”, señaló.

Asimismo, la brasileña expresó su indignación por lo ocurrido y cuestionó que la esposa del futbolista argentino supuestamente se burlara de Paolo Guerrero, quien se encontraba recuperándose de una lesión. “Paolo está regresando de una lesión y ella actuó con una actitud sucia, burlándose de un jugador que prácticamente ni había estado en la cancha”, afirmó.