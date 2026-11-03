Hugo García y su contundente respuesta sobre tener otro bebé con Isabella Ladera

Hugo García e Isabela Ladera descartaron tener otro bebé. (Foto: Isabella Ladera/IG)

Isabella Ladera y Hugo García confesaron si buscan convertirse en padres nuevamente. La respuesta sorprendió a muchos seguidores.

Isabella Ladera y Hugo García atraviesan una de las etapas más especiales de sus vidas tras convertirse en padres de Koa. La pareja llegó a la alfombra roja del evento Latina Powerhouse 100, organizado por la revista 'Hola', donde habló sobre su nueva experiencia familiar y respondió algunas preguntas sobre sus planes a futuro.

Isabella Ladera y Hugo García descartan tener otro bebé

Durante el encuentro, los influencers se mostraron felices por esta nueva etapa y destacaron cómo vienen afrontando juntos la crianza de su pequeño. Incluso, Isabella aseguró que ambos han logrado formar un buen equipo desde la llegada de su primer hijo.

Sin embargo, una de las preguntas que llamó la atención fue si tienen pensado agrandar la familia y darle un hermanito a Koa. Ante esta posibilidad, Hugo García respondió entre risas y dejó en claro que, por ahora, no tienen apuro en buscar otro bebé.

(Foto: ¡HOLA!)

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"Déjanos disfrutar al gran Koa. Estamos enfocados al 100% en nuestras redes y súper felices con eso", comentó el exchico reality. Mientras tanto, Isabella reaccionó con una sonrisa nerviosa ante la respuesta de su pareja.

Por el momento, ambos están concentrados en disfrutar de su faceta como padres y compartir cada avance de su pequeño con sus seguidores. A través de las redes sociales, suelen mostrar parte de sus rutinas, los cuidados de Koa y los momentos que viven en familia.