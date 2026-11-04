Exintegrante de ‘Combate’ confirma boda y sorprende con sus planes de maternidad

Tefi Valenzuela confirmó que se casará en Cusco y que su vestido será diseñado por su suegra. (Foto: Combate)

La exchica reality confesó que se casará en el 2027 y que su boda se realizará en Cusco. La noticia emocionó a los fans.

Tefi Valenzuela atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La cantante arequipeña sorprendió a sus seguidores al confirmar que llegará al altar en 2027 junto a su prometido, Brennan Sim. La exchica reality también compartió algunos detalles de cómo será esta esperada celebración.

Tefi Valenzuela confesó que se casará en Cusco

La noticia fue revelada durante una entrevista, en medio de su participación en los Premios Heat. Allí, la recordada exintegrante de ‘Combate’ contó que ya se encuentra organizando los preparativos de su boda y que está muy emocionada por dar este importante paso en su relación.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección del lugar. Tefi confirmó que la ceremonia se realizará en Cusco, una ciudad que tiene un significado especial para ella debido a sus raíces familiares. Su madre y otros integrantes de su familia son de esta región, por lo que considera que será un escenario perfecto para celebrar su unión.

(Foto: Tefi Valenzuela / IG)

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"Mi familia es de Cusco y mi mamá también. Entonces va a ser muy bonito estar en un lugar increíble, porque Cusco es para el mundo", comentó la artista. Además, adelantó que la boda tendrá algunos elementos tradicionales peruanos y que espera que los familiares de su futuro esposo puedan conocer la riqueza cultural del país.

Otro detalle especial será su vestido de novia. La cantante contó que no tendrá que buscar un diseñador, pues su propia suegra se encargará de confeccionar la prenda para ese día tan importante. "Mi suegra es diseñadora, ella me lo va a hacer", reveló, dejando ver la buena relación que mantiene con la familia de Brennan Sim.