Hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón emociona al lograr caminar sin ayuda

El hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavo logró caminar solo y genera emoción en redes. (Foto: Sheyla Rojas y Antonio Pavo/ Instagram)

Antonio Pavón se llenó de emoción al ver que su hijo está evolucionando en su tratamiento. Video emocionó a los fans de la expareja.

El hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas ha protagonizado un emotivo momento que ha conmovido a miles en redes sociales. El menor logró caminar sin ayuda, un importante avance que llenó de orgullo y felicidad a su padre, quien no pudo contener la emoción al presenciar este momento.

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Cabe recordar que, al nacer, el hijo de la expareja fue diagnosticado con artrogriposis múltiple congénita, una condición poco común que limita la movilidad. Sin embargo, gracias a un tratamiento que viene siguiendo en el extranjero, su evolución ha sido positiva.

Hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas logró caminar sin ayuda

El menor, que este martes 14 de abril cumple 13 años, continúa esforzándose en su proceso de recuperación. Este significativo avance fue registrado en video por Pavón, quien decidió compartirlo en sus redes sociales, generando una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de los usuarios.

En las imágenes, se observa al torero esperando con emoción a que su hijo complete su caminata como parte de su tratamiento. Al lograrlo, lo aplaude y felicita entre lágrimas.

(Video: Difusión)

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A su lado, Joi Sánchez también celebra el momento, mostrando su orgullo y sumándose a la alegría de la familia ante este importante paso en la vida del menor, quien se ha esforzado al máximo para lograr este objetivo.