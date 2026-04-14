María Pía Vallejos restó importancia a Maju Mantilla y defendió su relación con Gustavo Salcedo

María Pía Vallejos confía en su relación con Gustavo Salcedo. Foto: captura TV

Aunque Maju Mantilla aún mantiene la esperanza de volver con Gustavo Salcedo, la actual saliente del empresario aseguró que todo está claro entre ellos.

La veterinaria María Pía Vallejos, señalada como la actual pareja de Gustavo Salcedo, respondió con firmeza a las declaraciones de Maju Mantilla, quien negó que su aún esposo esté saliendo con ella y aseguró que todavía existe amor entre ambos. Sin embargo, Vallejos dejó entrever que la situación sería distinta y sugirió que la ex Miss Mundo estaría negando la realidad, luego de que Salcedo confirmara públicamente que están saliendo.

María Pía Vallejos minimizó encuentro de Maju y Gustavo

La controversia volvió a encenderse después de que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron vistos juntos durante la jornada electoral. Ante esto, Vallejos aseguró que estaba enterada del encuentro y que no le genera molestia. “Yo no pretendo que, porque él salga conmigo, ya no vuelva a tener contacto con la mamá de sus hijos... sería ilógico. Como te dije, me parece que él fue bien claro en sus declaraciones y deberían de quedarse con eso”, acotó.

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En el programa Q’Bochinche, la reportera de Samuel Suárez y Ric La Torre le consultó si no creía que esta situación podría generar especulaciones sobre una posible confusión o doble juego por parte de Gustavo Salcedo.

Frente a ello, Vallejos rechazó esa idea y defendió la postura del empresario. “Si fuese así no tendrían sentido que él haya dicho lo que dijo, simplemente no hubiese dicho nada... Entiendo que vayan a querer buscarle tres pies al gato y encontrar el fallo, pero las cosas ya se dijeron, yo tampoco me voy a prestar para una situación como la que me planteas”, refirió.

Finalmente, María Pía Vallejos señaló que el contexto del encuentro en las votaciones no debería generar sospechas, ya que ambos aún comparten responsabilidades familiares. “Pero si es para votar y obviamente siguen teniendo el mismo local de votación, no creo que haya nada raro...”, indicó.



(Foto: Podcast Q’Bochinche)

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María Pía Vallejos defendió su relación con Gustavo Salcedo

Además, la veterinaria aseguró que tiene claros los sentimientos de Salcedo hacia ella, aunque dejó en claro que no confía plenamente en nadie. “Me imagino que hablarán de eso y comentarán y opinarán... pero al final yo tengo claro sus sentimientos, y como dices, la decisión es mía. Igual no pongo las manos al fuego por nadie, si pasa algo, sea para bien o para mal, pasará y ya en base a eso ya veré, pero por el momento no me hace ruido”, dijo.

(Foto: Podcast Q’Bochinche)