Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y le envió románticas palabras

Said le dedicó palabras de agradecimiento a Said y confirma reconciliación. (Foto: Alejandra Baigorria - Said Palao / Instagram)

¡Un nuevo comienzo! Alejandra Baigorria decidió olvidar el ampay de Said Palao con mujeres. La empresaria sorprendió al dedicarle románticas palabras.

Alejandra Baigorria está acaparando la atención de diversos medios de comunicación tras viajar con Said Palao a España. Recordemos que, hace algunos meses, el esposo de la empresaria fue ampayado con varias mujeres en un yate, y ella aseguraba que no lo había perdonado, pero esta decisión habría quedado atrás.

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Alejandra Baigorria le dedicó romántico mensaje a Said tras perdonarlo

En un principio, Baigorria evitó mostrar a Palao en sus redes sociales; sin embargo, ambos fueron captados juntos en un aeropuerto en España, lo que llamó la atención de sus seguidores. Estas imágenes reforzaron las versiones de que la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad tras el mediático episodio ocurrido en Argentina.

Durante su estadía, la empresaria también compartió un emotivo mensaje, dejando entrever el difícil momento que atraviesa. "Si me quieren destruir, yo siempre voy a estar para ustedes, porque a veces yo ni siquiera quería que viniera al viaje porque no me sentía bien, pero nunca los iba a defraudar", expresó.

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El momento más comentado ocurrió en un evento realizado en 'La Quinta de Jarama', donde recibió un reconocimiento. En su discurso, sorprendió al agradecer públicamente a Said Palao, quien se mostró emocionado al compartir este momento con la 'Gringa de Gamarra'.

"Y también quiero agradecer a mi esposo. Fue él quien me impulsó y me dijo: 'Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a apoyar y te voy a esperar'", indicó; ante ello, se confirmó que Alejandra Baigorria perdonó al integrante de 'Esto es Guerra'.