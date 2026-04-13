Maju Mantilla se quebró al conocer que Gustavo Salcedo oficializó relación con María Pía

Maju Mantilla tuvo inesperada reacción tras conocer que su esposo oficializó a María Pía. (Foto: Q' Bochinche)

¡No pudo contenerse! Maju Mantilla tuvo inesperada reacción al saber que Gustavo Salcedo, su aún esposo, confirmó que está saliendo con María Pía.

Maju Mantilla vivió un momento complicado frente a cámaras luego de que se confirmara públicamente que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmó que está saliendo con María Pía Vallejos.

El tenso episodio ocurrió cuando reporteros de los programas 'Q'bochinche' y 'Amor y Fuego' interceptaron a la presentadora para consultarle sobre su situación sentimental con el padre de sus hijos.

Maju Mantilla se mostró afectada por la oficialización de María Pía

Durante la entrevista, una reportera le preguntó su opinión sobre los likes y los encuentros entre Salcedo y Vallejos. Visiblemente incómoda, Mantilla evitó profundizar en el tema y respondió con firmeza que se trataba de asuntos privados.

"Perdón, chicos, la verdad me encantaría hablar con ustedes, pero hay temas muy personales que no se cuentan, que se dicen en casa y no tengo por qué exponerlos", expresó.

Sin embargo, el momento más delicado llegó cuando un reportero reveló que Salcedo había confirmado su relación con María Pía Vallejos. La noticia impactó a Mantilla, quien no pudo contener las lágrimas ante las cámaras.

"La verdad es que yo entiendo su trabajo; siempre soy respetuosa con ustedes. Quiero que entiendan que yo no puedo estar hablando de mi vida. ¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas?", dijo con evidente emoción.

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Cabe recordar que días antes ya se habían difundido imágenes de Salcedo ingresando al domicilio de Vallejos, lo que avivó los rumores sobre su vida sentimental. Esta reciente confirmación no hace más que intensificar la atención mediática sobre la expareja, mientras Mantilla intenta mantener la privacidad en medio de la exposición pública.