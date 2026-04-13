Alejandra Baigorria y Said Palao son captados en España: la empresaria habría perdonado infidelidad

Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao tras ampay en yate. (Foto: Amor y Fuego/ Alejandra Baigorria - Instagram)

¡Dejaron atrás la infidelidad de Argentina! Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados en España y sorprenden a seguidores.

Alejandra Baigorria aseguró que aún no ha perdonado a Said Palao. Recordemos que el chico reality fue captado junto a un grupo de mujeres en un yate en Argentina. Estas imágenes generaron indignación en su esposa, quien se mostró decepcionada del integrante de 'Esto es Guerra'.

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En más de una oportunidad, la empresaria indicó que aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de su matrimonio, ya que es un tema delicado en su vida. Además, aseguró que la verán con Said, porque tienen negocios en conjunto; sin embargo, 'Amor y Fuego' captó la pareja más unida que nunca.

Alejandra Baigorria habría perdonado a Said Palao

'Amor y Fuego' mostró imágenes de Alejandra Baigorria y Said Palao juntos en España. La pareja se encontraba trasladando sus maletas; a pesar de que trataron de pasar desapercibidos, no lograron su cometido.

Ambos se mostraron distantes, pero el programa de 'Peluchín' confirmó que los esposos se encontraban solos. Hasta el momento, ambos no han confirmado que han decidido superar el ampay de Said con otras mujeres.

(Foto: Amor y Fuego)

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Mediante sus redes sociales, Alejandra reveló que tuvo un encuentro íntimo con su comunidad en Madrid. "Mi gran comunidad. Son mi familia. Historias, lágrimas y todas en Madrid", indica el post que compartió la 'Gringa de Gamarra'.