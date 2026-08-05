¿Hubo infidelidad? Sheyla Rojas contó por qué terminó con ‘Sir Winston’

Sheyla Rojas explicó el motivo de su ruptura con ‘Sir Winston’. Foto: captura Instagram

La exchica reality Sheyla Rojas explicó la razón de su ruptura con el empresario mexicano. Te contamos todos los detalles.

Sheyla Rojas habló sobre el final de su relación con Luis Miguel Rodríguez, más conocido como ‘Sir Winston’. La modelo contó que decidió regresar al Perú y enfocarse en recuperar su tranquilidad, luego de varios años viviendo en México.

Sheyla Rojas explicó el motivo de su ruptura con ‘Sir Winston’

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ explicó que el desgaste de la relación influyó mucho en su decisión. Según comentó, sintió que era momento de cerrar esa etapa y poner primero su bienestar emocional.

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Cuando le preguntaron si el empresario mexicano había afectado su confianza, Sheyla dejó entrever que sí ocurrió algo que influyó en la ruptura. “Un poco, un poco, pero pues ya eso es un tema pasado”, señaló, sin brindar más detalles.

Finalmente, Sheyla Rojas aseguró que no desea exponer públicamente las razones del fin de su relación. “No tengo que dar explicaciones de mi vida privada. La privacidad no tiene precio”, afirmó.



(Foto: Instagram)

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Sheyla Rojas aseguró que mantiene una relación cordial con Sir Winston

Pese al final de su relación, Sheyla Rojas aseguró que mantiene una comunicación cordial con ‘Sir Winston’. La modelo contó que ambos coordinan con normalidad el envío de las pertenencias que todavía conserva en Guadalajara, dejando claro que no existe un enfrentamiento entre ellos.

La exchica reality evitó revelar si llegaron a algún acuerdo después de separarse, pues considera que esos asuntos pertenecen a su vida privada. Tras cinco años juntos, Sheyla afirmó que prefiere quedarse con los buenos recuerdos y confirmó que su decisión de volver a vivir en el Perú también influyó en la ruptura.