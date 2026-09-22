Hugo García deja ver su lado más sensible al despedirse de su mamá

Hugo García se mostró llorando al despedirse de su mamá. (Foto: Hugo/ IG)

El exchico reality no pudo contener las lágrimas al abrazar a su mamá en el aeropuerto de Miami antes de su partida.

Hugo García conmovió a sus seguidores al compartir un momento muy especial junto a su mamá, Fabiola Silva, en un aeropuerto de Miami. El exchico reality no pudo contener las lágrimas al despedirse de ella.

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Hugo García lloró desconsoladamente tras despedirse de su madre

Fabiola había viajado hasta Estados Unidos para compartir unos días junto a su hijo, Isabella Ladera y su pequeño nieto Koa. Durante su estadía, la familia disfrutó de diferentes momentos que quedaron registrados en redes sociales.

Sin embargo, llegó el momento de decir adiós y la emoción se apoderó de ambos. Hugo fue captado sosteniendo a su bebé en brazos mientras abrazaba fuertemente a su mamá antes de que ella emprendiera su viaje de regreso.

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La escena mostró la cercanía que existe entre madre e hijo. Tanto Hugo como Fabiola terminaron entre lágrimas mientras se daban un último abrazo en medio del aeropuerto.

(Foto: Hugo García/ IG)

El también modelo decidió compartir las imágenes con sus seguidores y acompañarlas con una emotiva reflexión sobre el vínculo que mantiene con su madre.

"Nunca voy a ser lo suficientemente grande para despedirme de mamá sin llorar", escribió Hugo García junto a las imágenes, conmoviendo a sus seguidores en redes sociales.