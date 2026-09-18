Rosángela Espinoza 'manda su chiquita' a quienes la relacionan con Christian Cueva

Rosángela Espinoza indicó que no le molesta ser vinculada con Cueva. (Foto: Rosángela Espinoza / IG)

La modelo fue nuevamente relacionada con el futbolista durante una situación en ‘Esto es Guerra’ y no dudó en responder a quienes reviven su pasado.

Rosángela Espinoza volvió a estar en el centro de la atención tras protagonizar singular momento en 'Esto es Guerra’, donde nuevamente fue relacionada con Christian Cueva y otras figuras de su pasado mediático.

Rosángela Espinoza resta importancia a comentarios sobre Cueva

Ante las constantes bromas y comentarios, la modelo dejó claro que este tipo de situaciones ya no afectan su tranquilidad y que prefiere no entrar en discusiones por las menciones sobre su vida sentimental.

En conversación con 'Más Espectáculos', Rosángela aseguró que cuando buscan cuestionarla suelen recurrir a nombres que ya forman parte de su pasado.

"Cuando la gente se queda sin piso, siempre me van a tener que sacar a Carloncho, Zumba, Christian Cueva, pero de verdad que yo estoy bañada en aceite. No tienen otra cosa que sacar", comentó.

(Foto: EEG)

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La integrante del reality también explicó que mantiene su vida amorosa alejada de las cámaras y las redes sociales. Según señaló, se trata de una decisión personal que le permite preservar su tranquilidad.

"Hace más de cinco años no tengo una relación porque yo manejo mi vida privada a mi manera y no ando exponiendo mis cosas", afirmó Rosángela, quien aseguró que actualmente prefiere concentrarse en su bienestar y restar importancia a las opiniones externas.