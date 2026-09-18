Milett Figueroa publicó fuerte mensaje luego que Tinelli le habría terminado por supuesta infidelidad

Milett Figueroa publicó desgarrador mensaje y aumentó la polémica. Foto: Instagram

Tras revelarse una supuesta infidelidad de su parte a Marcelo Tinelli, Milett Figueroa sorprendió con una profunda reflexión.

Milett Figueroa nuevamente está en el centro de la polémica luego de que surgiera una nueva versión sobre su relación con Marcelo Tinelli. Aunque ambos habían retomado su romance y se habían mostrado juntos otra vez, una periodista argentina aseguró que el conductor habría decidido ponerle fin a la relación hace pocos días.

Marcelo Tinelli se habría enterado de supuesta infidelidad de Millet

La información fue comentada por Angie Balbiani en el programa ‘Puro show’, justo cuando se viene promocionando una nueva temporada de ‘Los Tinelli’, producción en la que también participará Martha Valcárcel, madre de Milett. Según la periodista, el vínculo entre la peruana y Tinelli habría vuelto a atravesar una fuerte crisis.

Balbiani aseguró que esta vez habría sido Marcelo quien tomó la decisión de terminar la relación. “Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa, ahora, hace un par de días. Parece que hay un quilombo muy grande, Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, señaló durante el programa argentino.

Pero la versión no quedó ahí. La periodista también sostuvo que los problemas familiares no serían la única causa de la presunta ruptura, pues Tinelli habría recibido información sobre una supuesta infidelidad de Milett durante la relación.

“Él asume que no está más enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”, afirmó Balbiani. Hasta el momento, ni Milett Figueroa ni Marcelo Tinelli han confirmado públicamente esta versión, que ya viene generando comentarios y reacciones en redes sociales.

Milett Figueroa publicó desgarrador mensaje y aumentó la polémica

En medio de los rumores sobre su relación con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa decidió compartir una reflexión en redes sociales. Aunque no mencionó directamente al conductor argentino ni habló de las acusaciones, su mensaje llamó la atención por aparecer justo después de que comenzaran a circular nuevas versiones sobre una presunta crisis sentimental.



(Foto: Instagram Millet Figueroa)

“No puedes controlar ni dictar las opiniones ni las actitudes de los demás. Lo único que puedes hacer es vivir mejor tu vida, ser una buena persona y vivir y hablar con integridad”, expresó la modelo. Luego agregó que siempre existirán críticas: “Siempre habrá personas a las que no les guste tu cabello, no le guste tu rostro, el sonido de tu voz, no crean las cosas que dices”.