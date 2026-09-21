Hugo García expone cómo es el vínculo entre su mamá e Isabella Ladera

Hugo García mostró la buena relación de Isabella ladera y su madre. (Foto: Hugo García / IG)

Tras los rumores de alejamiento, Hugo García mostró una escena que dejaría en claro cómo es actualmente la relación entre su mamá e Isabella.

Hugo García decidió responder de manera indirecta a las especulaciones sobre una supuesta distancia entre su madre, Fabiola Silva, e Isabella Ladera. El influencer compartió un momento que dejó en evidencia la buena relación que existiría entre ambas.

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Hugo García mostró la buena relación de Isabella Ladera y su madre

A través de sus redes sociales, el exintegrante de 'Esto es guerra' publicó un video donde aparece su mamá junto a Isabella mientras realizan compras de ropa. En las imágenes, ambas se muestran conversando y recorriendo la tienda con total naturalidad.

La escena llamó la atención de los seguidores de Hugo, especialmente por los rumores que habían surgido en torno a una posible incomodidad entre Fabiola e Isabella. Sin embargo, el video mostraría una situación completamente distinta.

En las imágenes, la madre de Hugo García y la influencer venezolana incluso aparecen escogiendo prendas y compartiendo un momento juntas, reflejando la cercanía que mantienen.

(Foto: Hugo García / TikTok)

Hugo García acompañó la publicación con una particular frase que rápidamente generó comentarios: "Cuando tu mujer y tu mamá se hacen amigas".

De esta manera, Hugo dejó entrever que la relación entre su madre e Isabella continúa siendo cercana, alejándose de las versiones que circula en redes sociales. Recordemos que, diversas personas indicaban que la señora y su nuera no se llevaban bien.