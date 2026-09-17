Isabella Ladera lanza tremenda indirecta y responde sin pelos en la lengua: "Frustradita"

Isabella Ladera no dudó en responder a su 'hater', quien le aseguro que está pagando el 'karma'. (Foto: Isabella Ladera / IG)

La polémica volvió a tocar la puerta de Isabella Ladera, quien decidió responder con una frase que dejó más de una reacción.

Isabella Ladera volvió a responder a los comentarios que recibe en redes sociales y esta vez no dudó en contestar con ironía a una usuaria que hizo referencia al llamado “karma”.

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La reacción de la influencer venezolana ocurre después de la boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses, celebrada el último sábado 12 de septiembre en Lima. En redes sociales, algunos usuarios relacionaron el matrimonio con los supuestos mensajes que Hugo García le habría enviado a su expareja.

Isabella Ladera responde a picante comentario de un cibernauta

En medio de los comentarios, Isabella decidió interactuar con sus seguidores a través de la caja de preguntas de Instagram. Sin embargo, una de las consultas llamó especialmente la atención por la referencia al 'karma'.

'"¿Karma? ¿Qué tal el post parto? ¿Deli?", escribió la usuaria. Lejos de mostrarse incómoda, Isabella respondió de manera directa: "Deli, mi bebé. ¿Tu vida qué tal? Frustradita como puedo ver".

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(Foto: Isabella Ladera 7 IG)

La respuesta de la influencer generó reacciones entre sus seguidores, especialmente porque en los últimos días ha recibido diversos comentarios relacionados con su romance con Hugo García y el pasado sentimental del modelo.

Algunos usuarios incluso aseguran que Isabella estaría atravesando una situación similar a la que vivió Cara Rodríguez durante su relación con el cantante Beéle.