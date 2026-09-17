Korina Rivadeneira relató la angustiante experiencia que vivió con sus hijos de madrugada

La venezolana reveló qué ocurrió en casa durante la madrugada y por qué sus hijos terminaron asustados.
Korina Rivadeneira preocupó a sus seguidores al contar el difícil momento que vivió durante la madrugada junto a sus dos hijos. La actriz reveló que Lara despertó muy asustada luego de tener una pesadilla relacionada con uno de sus mayores temores.
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Korina Rivadeneira reveló qué pasó con sus hijos
A través de sus historias de Instagram, Korina contó que permanecieron despiertos desde las 3 de la mañana. Según explicó, su hija soñó con una enorme figura relacionada con los Labubu y los squishies, objetos que le generan temor.
"Lara tuvo una pesadilla terrible con uno de sus mayores miedos: los Labubu y squishies. En el sueño apareció uno gigante y despertó temblando y llorando desconsoladamente", relató la actriz.
La situación también terminó afectando a su hijo Marito, quien despertó poco después y se contagió del miedo de su hermana. Ante ello, los pequeños buscaron refugio en su mamá y los tres permanecieron juntos tratando de recuperar la calma.
Korina explicó que decidió escuchar a Lara y conversar con ella para ayudarla a entender que lo ocurrido solo había sido un sueño. Además, la abrazó, rezaron juntos y buscó distraerla con historias y recuerdos agradables.
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"Las pesadillas pueden sentirse muy reales, pero no están sucediendo de verdad", contó que le explicó a su hija. Aunque el momento no fue sencillo, poco a poco ambos niños lograron tranquilizarse.
Finalmente, la actriz bajó con sus hijos para tomar leche caliente antes de intentar regresar a la cama. "Ahora hablan como loritos, supongo que es su manera de descargar todo lo que sintieron", comentó Korina.
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