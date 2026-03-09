Hugo García sufrió lamentable pérdida familiar tras anunciar embarazo de Isabella Ladera

Amigos y fans enviaron mensajes de apoyo a Hugo García. Foto: Instagram

Hugo García atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El exchico reality sorprendió al revelar en redes sociales una triste pérdida familiar.

En medio de la atención mediática por su relación con la influencer venezolana Isabella Ladera y la noticia del bebé que esperan, Hugo García atraviesa un momento familiar muy difícil. El exchico reality conmovió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales el fallecimiento de su abuela.

El desgarrador mensaje de Hugo García tras la muerte de su abuela

El exintegrante de 'Esto es guerra utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su abuela con un emotivo mensaje. En la publicación recordó con cariño los momentos que compartieron y expresó lo importante que fue en su vida. Tras el anuncio, decenas de seguidores y amigos le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad por esta dolorosa pérdida familiar.

Además, Hugo García se mostró muy afectado y compartió varias fotografías junto a su abuela Bertha, en las que se le ve disfrutando de distintos momentos familiares a lo largo de los años. En su mensaje de despedida, el modelo también hizo referencia al bebé que espera junto a Isabella Ladera, dejando ver la mezcla de emociones que vive actualmente entre la alegría y la tristeza.

“Buen viaje mi mamá Bertha. Descansa en paz. Dale un abrazo a papá y al abuelo por mí. Te amo. Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@”, escribió Hugo García en su publicación. Más tarde, también compartió una imagen de la tumba de su abuela junto a las de su abuelo Carlos Alberto García Rodríguez y su padre, Víctor Hugo García Monteverde, quienes fallecieron años atrás.



(Foto: Instagram)

Amigos y fans enviaron mensajes de apoyo a Hugo García

Tras la publicación de Hugo García, varias figuras del medio y miles de seguidores reaccionaron rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios le dedicaron mensajes de apoyo y condolencias por el fallecimiento de su querida abuelita Bertha, mostrando su solidaridad en este difícil momento para el exchico reality.

En los comentarios, varios fans resaltaron el gran amor y respeto que Hugo García siempre ha demostrado por su familia. Otros aprovecharon la ocasión para enviarle palabras de ánimo, abrazos virtuales y mensajes de fortaleza para acompañarlo en medio de esta dolorosa pérdida.