Isabella Ladera es duramente criticada por broma a su hija: la niña cayó al suelo y terminó llorando

Isabella Ladera fue duramente criticada por su accionar con su hija mayor. (Foto: Isabella Ladera/ IG)

La influencer compartió un video en el que su pequeña cae al suelo y rompe en llanto mientras ella se ríe. Todos los detalles en la nota.

Isabella Ladera se encuentra en medio de una nueva polémica tras compartir un video junto a su hija Mía, fruto de su anterior relación con Isander Pérez. Las imágenes desataron una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la broma que realizó con la pequeña.

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Isabella Ladera es duramente criticada por broma que le hizo a su hija

El video fue compartido por el creador de contenido Oswaldo Villalobos y muestra a Isabella participando en un trend que consiste en simular que se cierra una puerta cuando un niño corre hacia ella. Sin embargo, la situación no salió como esperaba y la menor terminó en el suelo entre lágrimas, mientras la influencer la levantaba entre risas.

Las imágenes no tardaron en generar comentarios divididos. Varios internautas cuestionaron la reacción de la influencer y consideraron que este tipo de bromas no deberían realizarse con niños. "La niña llora y ella se ríe; la verdad está muy mal", "Yo nunca me burlaría del llanto de mis hijos" y "Eso no se publica ni se le hace a sus hijos por likes", fueron algunos de los mensajes.

(Foto: Isabella Ladera/ IG)

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Otros usuarios también expresaron su preocupación por la caída de la pequeña e incluso señalaron que podría haberse golpeado las rodillas. "¿Cómo juegan esas cosas con los niños? Ellos son tan inocentes que a todo dicen sí, hasta que pasan estas cosas y dañan la confianza", comentó otra persona.

Hasta el momento, Isabella Ladera no se ha pronunciado sobre las críticas que recibió por el video. Tampoco lo ha hecho Isander Pérez, padre de la menor. Mientras tanto, el clip continúa generando debate entre quienes cuestionan la broma y quienes consideran que las reacciones en redes sociales han sido exageradas.