Korina Rivadeneira reaparece con contundente mensaje tras ampay de Mario Hart

Korina Rivadeneira realizó singular publicación desde Venezuela. (Foto: Korina Rivadeneira / IG - Shirley Arica/ IG)

Mientras su expareja sigue en el ojo de la tormenta por su ampay, la venezolana hizo una publicación que sorprendió a muchos.

La cercanía entre Mario Hart y Shirley Arica generó comentarios en la farándula peruana y puso nuevamente bajo la mirada pública a Korina Rivadeneira. En medio de las especulaciones, la modelo sorprendió al revelar que se encontraba fuera del país y compartir algunos momentos de su viaje a Venezuela.

Korina Rivadeneira realizó emtivo post durante su viaje a Venezuela

La venezolana decidió viajar para reencontrarse con su padre y visitar La Guaira, ciudad donde nació y pasó parte de su niñez. Durante su estadía, recorrió diferentes lugares que le traen recuerdos de sus primeros años de vida.

Sin embargo, el recorrido también estuvo acompañado de tristeza al ver los daños que dejó el terremoto ocurrido en junio. Korina mostró cómo quedaron su antiguo colegio y varios edificios, además de las difíciles condiciones en las que viven algunas familias que perdieron sus viviendas y todavía necesitan ayuda.

"Viví unos años de mi niñez aquí en La Guaira. Una cosa es verlo en internet y otra, muy distinta, es vivirlo en persona... Siento un malestar muy fuerte, un verdadero shock. Me da mucha tristeza ver que todavía se necesita tanta ayuda, parece un cementerio olvidado. Hay demasiada gente en situación de calle", expresó en sus redes sociales.

(Foto: Korina Rivadeneira/ IG)

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La modelo también compartió imágenes de la ciudad mientras recorría sus calles a bordo de una camioneta. En una de sus publicaciones, contó que muchas personas deben enfrentar el intenso sol durante el día y las fuertes lluvias, pese a haber perdido sus hogares. "La gente vive así... con sol insoportable de día y lluvias torrenciales... perdieron todo. Sobrevivir es lo que queda", escribió.

El viaje de Korina Rivadeneira se produce en medio de los comentarios por el reciente ampay de Mario Hart con Shirley Arica. Como se recuerda, la venezolana y el piloto anunciaron su separación hace algunos meses, después de más de diez años de relación.