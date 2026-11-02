Querida exchica reality de Combate compartió la feliz noticia de su embarazo

Yamila Piñero se mostró muy emocionada con esta nueva etapa de su vida. (Foto: Combate)

Mediante sus redes sociales, la exchica reality reveló que está embarazada con un tierno video. La noticia sorprendió a más de un fan.

Yamila Piñero, recordada por su participación en el reality ‘Combate’, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en madre por primera vez a los 35 años. La exchica reality argentina compartió la feliz noticia en sus redes sociales, donde recibió una ola de felicitaciones y muestras de cariño.

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Yamila Piñero, exintegrante de 'Combate', será mamá por primera vez

Para revelar su embarazo, la influencer publicó un emotivo video junto a su esposo, en el que ambos muestran la primera ecografía de su bebé. La pareja también registró las reacciones de sus familiares y amigos, quienes no pudieron ocultar su alegría ante la llegada del nuevo integrante de la familia.

En las primeras imágenes, Yamila y su pareja aparecen sentados en el suelo junto a sus perros, luciendo baberos iguales y sosteniendo sonrientes la ecografía. Posteriormente, sorprendieron a sus seres queridos con la noticia, protagonizando momentos llenos de abrazos, gritos y lágrimas de emoción.

La publicación estuvo acompañada de la frase "¡Nueva temporada!", con la que la argentina dio inicio a esta nueva etapa de su vida. Además, anunció que el bebé llegará en 2027 y que su hogar tendrá nuevos roles, pues ella y su esposo se convertirán en mamá y papá, mientras sus mascotas serán los "perrihermanos mayores".

(Foto: Yamila Piñero / IG)

Tras compartir la noticia, Piñero dedicó unas emotivas palabras a su futuro hijo y confesó que junto a su pareja esperan con mucha ilusión su llegada. La exchica reality reconoció que tienen dudas sobre cómo será la crianza, pero aseguró que están preparados para afrontar este desafío con mucho amor.

"Estamos sumamente agradecidos con nuestros familiares y amigos. Ansiosos por tu llegada e intrigados por saber si lo haremos bien, ¡pero muy seguros de que todo lo haremos con muchísimo amor!", expresó la influencer, quien atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.