Ibai Llanos anunció 'La Velada del Año 6': ¿quiénes participarán y dónde será?

'La Velada del Año 6' se realizará en 2026 y podría trasladarse a otro país. Ibai Llanos dio más detalles.

La sexta edición de La Velada del Año ya está en marcha. Después del éxito rotundo de la quinta edición, que reunió a más de 80.000 personas en La Cartuja de Sevilla y alcanzó los 9,1 millones de dispositivos conectados en Twitch, Ibai Llanos ha confirmado que el evento regresará. El creador y organizador del evento decidió darle luz verde a la próxima edición, que será una de las más grandes en el mundo del streaming.

¿Quiénes participarán en 'La Velada del Año 6'?

Aunque aún no se sabe la fecha exacta de la sexta edición, Ibai adelantó que se celebrará el próximo año. A través de su cuenta de TikTok, comenzó a calentar el ambiente mostrando a algunos de los posibles participantes que podrían subirse al cuadrilátero en 2026. Entre ellos, figuran nombres muy conocidos en internet, como Rubius, Auronplay y ElXokas.

Ibai compartió con entusiasmo en su video: "La Velada 5 ha batido todos los récords, pero ¿os imagináis lo que puede ser la Velada del Año 6?" El video ya ha superado los 20 millones de vistas. A partir de ahí, las sorpresas no tardaron en llegar. IlloJuan apareció en el video desafiando a ElXokas a un combate en el próximo evento. En una transmisión en vivo posterior, Xokas respondió diciendo que lo pensaría.

Auronplay, por su parte, tiene claro su objetivo: enfrentarse a Juan Guarnizo, quien ya aceptó el reto. En cuanto a Rubius, mostró interés en participar, pero solo si su oponente es XQC, uno de los streamers más populares del mundo angloparlante.



¿Dónde será ‘La Velada del Año 6’?

Muchos fans se preguntan dónde se realizará La Velada del Año 6, y si, considerando la gran cantidad de seguidores de Ibai Llanos en Latinoamérica, la próxima edición podría celebrarse en ese continente. No es una idea lejana, ya que varios streamers mexicanos y argentinos participaron en la edición anterior en Sevilla.

Ibai confesó que sí ha pensado en llevar el evento a Latinoamérica, aunque también expresó sus dudas: “Sí, me lo he planteado mucho, pero me da miedo el cambio principalmente porque no sé si estoy al 100% preparado para hacer un gran evento en Latinoamérica, es algo que no he hecho nunca”, explicó. El tema técnico y logístico es lo que más le preocupa, pues sería organizar todo en un entorno nuevo y con un equipo diferente.

Aun así, el streamer vasco no descarta la posibilidad: “Creo que podríamos hacerlo, pero sería un reto”, señaló. Agregó que en España su equipo ya está muy acostumbrado al formato, saben cómo trabajar juntos y todo fluye con seguridad. Sin embargo, reconoce que trasladar la producción a otro país sería un desafío importante para todos los involucrados.