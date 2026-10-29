¡Inesperado! Nicola Porcella es ‘shippeado’ con Victoria Justice, famosa actriz de Nickelodeon

Victoria Justice es una reconocida actriz, cantante y compositora estadounidense. Foto: captura 'Hoy'

¡De ‘Esto es guerra’ a comer tacos con Victoria Justice! Nuevo ‘shippeo’ de Nicola Porcella desata furor en redes.

Nicola Porcella sigue conquistando al público mexicano y esta vez sorprendió a sus seguidores al compartir cámaras con Victoria Justice, la famosa actriz estadounidense que alcanzó popularidad por protagonizar las exitosas series juveniles ‘Victorious’ y ‘Zoey 101’ de Nickelodeon. El inesperado encuentro entre ambas figuras ocurrió durante una edición del programa mexicano ‘Hoy’ y rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Usuarios ‘shippean’ a Nicola Porcella y Victoria Justice

Durante el programa, Nicola Porcella y Victoria Justice participaron en una divertida dinámica que incluyó la preparación de tacos mexicanos. Ambos compartieron un momento agradable frente a las cámaras, pero lo que más llamó la atención de los espectadores fueron las miradas y sonrisas que intercambiaron mientras conversaban.

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Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a ‘shippear’ a Nicola Porcella con Victoria Justice. Algunos fanáticos aseguraron haber notado una conexión especial entre el peruano y la actriz de Hollywood, mientras que otros interpretaron el momento como una muestra de simpatía y buena relación entre ambos.

Este inesperado encuentro ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambos, especialmente entre quienes recuerdan con cariño a Victoria Justice por su papel de Tori Vega en ‘Victorious’. Aunque los fanáticos ya imaginan un posible romance, hasta el momento no existe más que un coqueteo de miradas entre Nicola Porcella y la actriz estadounidense.



(Foto: captura 'Hoy')

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¿Quién es Victoria Justice?

Victoria Justice es una reconocida actriz, cantante y compositora estadounidense que alcanzó la fama internacional gracias a su participación en exitosas series juveniles de Nickelodeon. La artista, nacida el 19 de febrero de 1993 en Florida, se ganó el cariño de millones de seguidores al interpretar a Lola Martínez en ‘Zoey 101’ y a Tori Vega en ‘Victorious’, producción que la convirtió en una de las estrellas juveniles más populares de su generación.

Tras su éxito en Nickelodeon, Victoria Justice continuó desarrollando su carrera en la televisión, el cine y la música. La actriz protagonizó la serie ‘Eye Candy’ y participó en películas como ‘Fun Size’, ‘The First Time’, ‘Más allá de la fiesta’ y ‘Un maridaje perfecto’. Gracias a su talento y carisma, ha logrado mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento y cuenta con seguidores en distintas partes del mundo.