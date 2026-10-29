Paolo Guerrero le hizo inesperada pregunta a Ana Paula Consorte al enterarse de su embarazo

Ana Paula Consorte reveló cuál fue la reacción de Paolo Guerrero al enterarse que viene en camino un bebé. (Foto: Ana Paula Consorte / IG)

La brasileña compartió el video del preciso instante en que el futbolista descubrió la noticia y tuvo una reacción que sorprendió a sus seguidores.

Ana Paula Consorte emocionó a sus seguidores al compartir el momento exacto en que Paolo Guerrero se enteró de que volverá a convertirse en padre. La brasileña publicó un video en sus redes sociales donde mostró la reacción del futbolista al descubrir la prueba de embarazo que confirmaba la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Ana Paula Consorte mostró la reacción de Paolo Guerrero al enterarse que será papá

En las imágenes se observa a Ana Paula junto a uno de sus hijos, mientras el delantero de Alianza Lima mira la prueba de embarazo. "Amor, ¿de cuándo es?", pregunta sorprendido, mientras ella le responde que es de ahora.

La reacción del 'Depredador' llamó la atención porque, según contó su pareja, no era la primera vez que ella le decía que estaba embarazada. Por eso, el futbolista quiso asegurarse de que la noticia fuera cierta y le preguntó: "¿Lo juras por Dios?". Ana Paula, entre sonrisas, respondió: “¡Lo juro!”.

Después de comprobar que esta vez no se trataba de una broma, Guerrero mostró su felicidad por la noticia. El emotivo momento terminó con un beso entre ambos y generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la llegada del nuevo bebé. Según contó la brasileña, ambos deseaban desde hace tiempo volver a convertirse en padres.

(Foto: Ana Paula Consorte / IG)

"Yo llevaba tiempo haciéndole bromas, diciéndole: ‘Amor, estoy embarazada’, cuando en realidad no lo estaba", contó Ana Paula. Por esa razón, cuando le dio la noticia de verdad, Paolo pensó que se trataba de otra broma.