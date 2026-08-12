Isabella Ladera confirmó que se someterá a importante operación en su zona íntima

Isabella Ladera confirmó que se realizará una cirugía estética en su zona v. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

La pareja de Hugo García confesó que volverá a realizarse este procedimiento tras convertirse en madre por segunda vez.

Isabella Ladera volvió a llamar la atención de sus seguidores tras revelar que tiene previsto realizarse nuevamente un procedimiento estético en sus partes íntimas tras convertirse en madre por segunda vez.

Isabella Ladera se realizará un procedimiento estético en su zona íntima

La confesión ocurrió durante una ronda de preguntas que la pareja de Hugo García realizó en Instagram, donde respondió algunas curiosidades de sus seguidores.

Uno de sus fans le preguntó si estaría dispuesta a repetir este tipo de tratamiento. Fiel a su estilo, Ladera respondió con humor: "yes, sí.JAJAJAJA", confirmando que volverá a someterse al procedimiento.

Su respuesta generó rápidamente comentarios entre sus seguidores, quienes recordaron que esta no sería la primera vez que la influencer recurre a un tratamiento de este tipo.

(Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

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Anteriormente, Isabella Ladera había contado a su comunidad que se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento vaginal. Ahora, con su reciente respuesta, dejó entrever que repetirá el procedimiento.