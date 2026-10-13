Isabella Ladera evalúa someterse a una operación estética tras los cambios que le dejó su segundo embarazo

Isabella Ladera ha compartido los cambios que ha experimentado su cuerpo. Foto: Instagram

La influencer venezolana Isabella Ladera reveló que tomará una decisión cuando termine la etapa de lactancia de su bebé.

Isabella Ladera se encuentra disfrutando de una nueva etapa como mamá tras el nacimiento de Koa, su segundo bebé y el primero junto a Hugo García. La influencer venezolana ha compartido con sus seguidores cómo vive sus días entre la lactancia, el cuidado de su pequeño y su regreso progresivo a las actividades físicas. Además, ha hablado abiertamente sobre los cambios que ha experimentado su cuerpo después del embarazo.

Isabella Ladera se haría una reducción de busto

A través de sus historias de Instagram, Isabella Ladera sorprendió al confesar que está considerando someterse a una reducción de busto una vez que termine de amamantar a su bebé. La creadora de contenido mostró fotografías de su figura antes y después de su segundo embarazo para explicar los cambios físicos que la han llevado a pensar en esta posibilidad.

La influencer no dudó en compartir una de las preguntas que constantemente se hace sobre su apariencia. “¿Y si me quito el busto? Pregunta que me hago a diario”, escribió junto a una fotografía publicada en sus redes sociales. Posteriormente, mostró otra imagen en la que hizo referencia al aumento del tamaño de su busto durante esta nueva etapa de maternidad.

Sin embargo, Isabella Ladera dejó en claro que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la operación estética. Por ahora, su principal prioridad es continuar con la lactancia de Koa y disfrutar de esta etapa junto a su bebé. Aunque reconoce que el tamaño de su busto ha cambiado considerablemente, prefiere esperar hasta terminar de amamantar antes de evaluar una posible intervención quirúrgica.



(Foto: Instagram)

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Isabella Ladera ha compartido los cambios que ha experimentado su cuerpo

Desde la llegada de Koa, Isabella Ladera ha compartido con sus seguidores cómo vive su nueva etapa como madre de dos pequeños. A través de sus redes sociales, la influencer venezolana muestra algunos momentos de su recuperación después del parto, su rutina de cuidado del bebé y cómo poco a poco está retomando el ejercicio para mantenerse activa.

Cabe recordar que Isabella Ladera se ha ganado un espacio en las redes sociales gracias a sus publicaciones sobre fitness, bienestar y estilo de vida. Por ello, las transformaciones que ha experimentado su cuerpo durante y después de su segundo embarazo no han pasado desapercibidas entre sus seguidores, quienes han reaccionado con diversos comentarios y opiniones sobre su apariencia física.