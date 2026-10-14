Mamá de Xiomy Kanashiro revela detalles sobre la posible boda de su hija con Jefferson Farfán

Mamá de Xiomy Kanashiro confesó que tiene una buena relación con Farfán. (Foto: Xiomy Kanashiro / IG)

Doña Elsye contó cómo fue su primer encuentro con la ‘Foquita’ y reveló el cariñoso apodo con el que él la llama. Además, sorprendió al imaginar una posible boda.

La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sigue dando que hablar. Esta vez, la mamá de la bailarina, doña Elsye, sorprendió al contar cómo se lleva con el exfutbolista y reveló el gesto que hizo que se ganara su cariño. Además, dejó entrever que ya imagina cómo sería una futura boda de la pareja.

PUEDES VER: Isabella Ladera evalúa someterse a una operación estética tras los cambios que le dejó su segundo embarazo

La mamá de Xiomy revela cómo es su relación con Jefferson Farfán

Durante una entrevista con ‘América Hoy’, la madre de Xiomy recordó que al principio se sorprendió cuando su hija le contó que quería salir con la ‘Foquita’. Sin embargo, su impresión cambió cuando el exjugador decidió visitarla personalmente para conversar y presentarse formalmente.

"Él vino a hablar conmigo y me gustó la formalidad. Me gustó mucho que viniera a la casa, que conversáramos", contó doña Elsye, quien destacó el gesto de Jefferson.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se volvió más cercana. La mamá de Xiomy incluso reveló el cariñoso apodo que le puso el exfutbolista y aseguró que los dos se consienten bastante. "Me dice ‘suegris’. Sí, lo engrío, pero él me engríe mucho más, aunque no lo creas", comentó entre risas.

(Foto: América Hoy)

Mamá de Xiomy Kanashiro imagina una posible boda con Jefferson Farfán

Durante la conversación también surgió el tema de un posible matrimonio entre Xiomy y Jefferson, luego de que Cuto Guadalupe bromeara sobre una eventual boda en el estadio de Matute. El exfutbolista incluso imaginó a su sobrino con un elegante traje y a la bailarina con un vestido europeo.

Consultada sobre estas declaraciones, Xiomy se mostró sorprendida y tomó el comentario con humor. "Me acabo de enterar. Él sabe más que yo, creo. Pero sí, estamos yendo pasito a pasito", respondió, sin confirmar planes de boda, aunque dejó claro que su relación continúa avanzando.