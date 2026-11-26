Isabella Ladera reveló que extraña mucho a Hugo García. (Foto: Isabella Ladera - Hugo García / IG)

La mamá del hijo de Hugo García se mostró vulnerable en redes sociales y contó cómo está sobrellevando esta situación.

Isabella Ladera compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y sorprendió al contar que atraviesa días complicados desde que Hugo García viajó a República Dominicana para participar en un nuevo programa de televisión. La influencer venezolana confesó que extraña la compañía del padre de su bebé.

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Isabella Ladera revela que es complicado estar alejada de Hugo García

A través de una publicación, la joven contó que se ha sentido abrumada por las exigencias de la maternidad, sus compromisos personales y sus proyectos empresariales. Además, dejó ver cuánto le afecta que Hugo no esté presente durante el crecimiento de su pequeño.

"Llorando porque quiero y necesito entrenar y no he podido. Llorando porque Koa y Mía pelean pa ver quién llora más duro. Llorando porque Koa está creciendo mucho y su papi no está", escribió.

Isabella también habló sobre los cambios físicos que experimenta después del embarazo y lo complicado que resulta encontrar tiempo para ella misma. Entre risas y lágrimas, contó que incluso tiene dificultades para entrenar y darse algunos gustos sin preocuparse por su peso.

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"Llorando porque ya me está apretando muy duro el pecho y me duele jajaja, llorando porque quiero dulce, pero no quiero engordar. Llorando porque sí, llorando por lo hermoso y retador que ha sido emprender", agregó.

Por su parte, Hugo García viajó a República Dominicana para formar parte de Exatlón, el programa de competencia física de Telemundo. Debido a las reglas del reality, el peruano tiene restricciones para comunicarse con el exterior, por lo que su contacto con Isabella y su bebé es limitado.