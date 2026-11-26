Mario Hart también habló sobre su fidelidad a Korina Rivadeneira y la posibilidad de encontrar un nuevo amor. Foto: Instagram

Mario Hart sorprendió al hablar sobre una posible reconciliación con Korina Rivadeneira y confesó si está dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor.

Mario Hart volvió a hablar sobre su separación de Korina Rivadeneira y sorprendió al revelar qué haría si la actriz venezolana le propusiera retomar su relación sentimental. En entrevista con El Comercio, el cantante también contó cómo afronta esta nueva etapa de su vida tras el fin de su matrimonio.

El exchico reality reconoció que uno de los momentos más difíciles de la separación fue dejar atrás los planes y proyectos que había construido junto a Korina Rivadeneira. Sin embargo, aseguró que ambos mantienen una buena relación y que su principal prioridad es el bienestar de sus hijos.

PUEDES VER: Mario Hart reveló cómo se sintió al ver a Korina besarse en público con actor argentino

¿Qué haría Mario Hart si Korina Rivadeneira le pidiera volver?

Al ser consultado sobre una posible reconciliación con Korina Rivadeneira, Mario Hart explicó que, por el momento, considera que ninguno de los dos necesita retomar su relación matrimonial. "No creo que sea una opción real hoy por hoy", manifestó el piloto, quien aseguró sentirse bien con su situación actual.

No obstante, el cantante no descartó por completo una reconciliación en el futuro. Mario Hart señaló que, dentro de cinco o diez años, las circunstancias podrían ser diferentes si ambos continúan solteros y han aprendido de los errores que cometieron durante su relación.



(Foto: Instagram)

Mario Hart habla sobre su fidelidad a Korina Rivadeneira y la posibilidad de encontrar un nuevo amor

Durante la entrevista, Mario Hart también recordó sus experiencias amorosas de juventud y la preocupación que sentía ante la posibilidad de protagonizar algún 'ampay'. El artista aseguró que estas vivencias le permitieron madurar y que, cuando contrajo matrimonio con Korina Rivadeneira, "tomé la decisión de ser siempre fiel".

Respecto a la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental, Mario Hart reconoció que volver a la soltería después de nueve años ha sido una experiencia extraña. Por ahora, el cantante prefiere enfocarse en sus hijos, sus negocios, las competencias automovilísticas y su carrera musical, aunque no descarta volver a enamorarse en algún momento.