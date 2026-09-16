Joven pareja de Claudio Pizarro enfureció contra persona que aseguró que exfutbolista es su ‘billetera’

Pareja de Claudio Pizarro respondió a comentarios desafortunados en redes. Foto: Instagram

Helen Valleau recibió comentarios desafortunados tras compartir un video junto a Claudio Pizarro, por lo que no dudó en defenderse.

Helen Valleau, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de una de sus hijas, llamó la atención en redes sociales luego de publicar un video junto al exfutbolista peruano. La publicación generó varios comentarios, especialmente sobre la situación económica de la influencer.

Pareja de Claudio Pizarro respondió a comentarios desafortunados en redes

En el clip, Pizarro aparece bailando, aparentemente en una discoteca, mientras Valleau acompaña las imágenes con un mensaje divertido y cariñoso sobre los distintos roles que, según ella, tiene el exdelantero en su vida.

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Sin embargo, algunos usuarios tomaron la publicación de otra manera y dejaron comentarios desafortunados insinuando que ella dependería económicamente del exjugador. “Tu banco, tu tarjeta de crédito”, escribió uno de ellos, mientras otro agregó: “Tu billetera”.

Ante esas frases, Helen decidió responder de manera directa y contundente para aclarar su situación. “Incorrecto, yo tengo un trabajo”, contestó la influencer. Luego, para dejar en claro que no es mantenida por Claudio Pizarro respondió: “Tengo un padre árabe; es imposible que permitiera que otro hombre se hiciera cargo de las finanzas”.



(Foto: Instagram)

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¿Quién es Helen Valleau, la joven pareja de Claudio Pizarro?

Helen Valleau es la actual pareja de Claudio Pizarro y madre de Amara, la cuarta hija del exfutbolista peruano, nacida a inicios de 2025. Ambos suelen mantener su relación lejos de la exposición pública, aunque algunas publicaciones en redes sociales han dejado ver momentos de su vida juntos.

Valleau es 10 años menor que el exdelantero del Bayern Múnich y de la selección peruana. Aunque Pizarro vive en Alemania desde hace varios años, Helen también ha desarrollado gran parte de su vida fuera del país y actualmente reside en Múnich junto a su familia.