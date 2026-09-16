Mamá de Hugo García sorprende con reacción contra Isabella Ladera

La mamá de Hugo García viajó a Estados Unidos para conocer a su nieto. (Foto: Hugo García / IG)

En medio de la polémica por Mafer Neyra, la mamá de Hugo García tuvo inesperada reacción que sorprendió a los seguidores del exchico reality.

La relación entre Hugo García e Isabella Ladera vue|lve a estar en el centro de la atención, esta vez por una inesperada interacción de la madre del deportista en redes sociales.

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Madre de Hugo García tuvo peculiar reacción ante comentario sobre Isabella Ladera

Todo ocurrió luego de que Fabiola Silva, madre de Hugo García, compartiera una publicación familiar en la que aparece cargando a su nieto. Sin embargo, uno de los comentarios terminó llamando especialmente la atención de los usuarios.

Una internauta cuestionó la imagen que Isabella Ladera suele mostrar en sus redes sociales y escribió: "¿Y la nuera? Enseñando las chichisss". Lo que generó revuelo fue que la madre de Hugo García reaccionó con un ‘me gusta’ al comentario.

La interacción no pasó desapercibida y rápidamente fue difundida por los cibernautas, quienes interpretaron el gesto como una posible señal de desacuerdo con el contenido que comparte la venezolana.

(Foto: Hugo García / IG)

Pero este no sería el único detalle que ha generado comentarios. Fabiola Silva también habría reaccionado a otro mensaje relacionado con la reciente polémica por la boda de Mafer Neyra, donde se cuestionaba la frase "sé feliz" dirigida a la madre de Hugo García.

Estas nuevas interacciones volvieron a alimentar las especulaciones sobre una posible distancia entre la madre del deportista y su pareja. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las dos ha confirmado públicamente que exista un conflicto entre ellas.