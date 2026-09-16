Pamela López cuenta qué falta para concretar su divorcio de Christian Cueva

Pamela López confesó que aún no llega a un acuerdo con Christian Cueva. (Foto: Pamela López / Cueva - IG)

La influencer quiere ponerle punto final a su matrimonio, pero todavía existen asuntos pendientes que impiden concretar la separación.

Pamela López habló sobre su situación legal con Christian Cueva, su aún esposo, y explicó por qué, pese a tener claro que quiere divorciarse del futbolista, el proceso todavía no llega a su fin.

Pamela López reveló por qué no se divorcia de Cueva

Durante una entrevista en 'Vale Todo', la influencer aseguró que su principal intención es ponerle punto final a su matrimonio. Sin embargo, explicó que todavía existen varios temas pendientes entre ambas partes.

Pamela señaló que las conversaciones continúan, pero que no han logrado llegar a un acuerdo en diferentes puntos. Además, aclaró que la situación no se reduce únicamente a un tema económico.

"Hay muchas cosas que no llegamos a un acuerdo", explicó la influencer, quien también mencionó que existen diferencias sobre la manera en que estos asuntos deben ser resueltos.

(Foto: Amor y Fuego)

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Uno de los puntos que Pamela considera no negociable está relacionado con sus hijos. En ese sentido, dejó clara su preocupación por garantizar su bienestar y mencionó especialmente "el techo de mis hijos".

Por ello, mientras no consiga llegar a un acuerdo sobre estos temas, el divorcio con Christian Cueva continuará pendiente. "Mientras que eso no suceda, no sale el divorcio", puntualizó Pamela.