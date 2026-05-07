Israel Dreyfus reveló información desconocida de Mario Hart sobre Paloma Fiuza

El exintegrante de Combate Israel Dreyfus se defendió y dijo que han malinterpretado sus palabras sobre Mario y Paloma. Sin embargo, soltó otra frase llamativa.
Israel Dreyfus conversó con ‘Q Bochinche’ y se refirió a la polémica que se armó luego de sus comentarios sobre un posible acercamiento entre Paloma Fiuza y Mario Hart, en medio de los rumores de una supuesta separación del piloto con Korina Rivadeneira. El exchico reality aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas.
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¿Qué dijo Israel Dreyfus tras su insinuación sobre Mario y Paloma?
“Yo lo comenté, pregunté si él estaba soltero, si ella estaba soltera y nada más. Yo no afirmé absolutamente nada, no entiendo por qué tanto escándalo, por qué se arañan”, señaló Israel Dreyfus, dejando en claro que no confirmó ningún romance y que todo se exageró en redes.
El exintegrante de Combate explicó que todo lo que se dice alrededor del tema son solo especulaciones. “Están solteros, no hacen mala pareja, y si son amigos o dejan de serlo más adelante es cuestión de ellos, no tiene nada de malo. Ojo, yo no afirmé nada yo solo solté la idea”, añadió, asegurando que solo lanzó una hipótesis sin intención de generar polémica.
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Israel Dreyfus reveló inesperado secreto de Mario Hart
El reportero de 'Q Bochinche' le consultó a Israel Dreyfus si cree que podría surgir algo más entre Mario Hart y Paloma Fiuza. Ante ello, el exchico reality respondió que no se puede descartar ninguna posibilidad, ya que ambos mantienen una cercana amistad desde hace tiempo.
“Todo es posible. Son muy buenos amigos también, es válido y es como está sucediendo actualmente hasta donde yo sé. Son muy amigos, pero si se diera la oportunidad, estando solteros, rehaciendo su vida qué tendría de malo”, comentó Israel Dreyfus.
Sin embargo, más allá de disipar los rumores de un posible romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza, Isreal Dreyfus soltó un secreto del piloto que ha sorprendido a todos. “Ahora Paloma ha sido el primer crush de Mario, así que bacán pues...”, reveló el exchico reality.
(Fuente: 'Q'Bochinche')
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