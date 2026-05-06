'La Chocolatita', mujer ampayada con Pedro Aquino, envió indirecta a la esposa del futbolista

La modelo que fue ampayada con Aquino no dudó en burlarse de la aún esposa del futbolista. (FPF/ Raiza - Instagram)

¡Picante! La modelo de OnlyFans no dudó en enviarle fuerte indirecta a la aún esposa de Pedro Aquino.

Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita', volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un video que rápidamente se volvió viral. Esta post se realizó tras confirmarse que Pedro Aquino le fue infiel con ella a su esposa.

Raiza Martínez, mujer involucrada con Aquino, lanza fuerte indirecta

En el clip, la influencer aparece cantando un tema con frases alusivas a la infidelidad, lo que desató una ola de comentarios entre los usuarios. Además, el video iba acompañado de un hashtag #cuernospuestos.

"Árbol que nace doblado, jamás se endereza. Cuernos por aquí, cuernos por allá", se escucha cantar a la joven que fue vinculada con Pedro Aquino. La publicación no tardó en generar reacciones, especialmente por el contexto en el que surge.

Hasta el momento, Pedro Aquino no se ha pronunciado sobre el tema; sin embargo, su aún esposa indicó que su matrimonio de casi 12 años llegó a su fin; además, aseguró que el tema lo llevarán en total privacidad, porque involucra a muchas personas.

(Foto: Raiza Martínez)

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¿Quién es Raiza Martínez?

Raiza Martínez es una joven modelo que genera contenido para adultos en OnlyFans. En sus redes sociales oficiales, la popular 'Chocolatita' publica fotos de alto voltaje. Su aparición en la pantalla 'chica' se dio tras aceptar públicamente que tuvo un romance con Pedro Aquino.