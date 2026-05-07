¿Paloma Fiuza está viviendo con Mario Hart? La modelo hizo inesperada confesión

Paloma Fiuza ha evitado pronunciarse sobre los rumores del vínculo que tiene con Mario Hart. (Foto: Paloma Fiuza/ Instagram)

Luego de ser vinculada con Mario Hart, la brasileña hizo un importante anuncio en sus redes sociales.

Paloma Fiuza volvió a captar la atención en redes sociales en medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Mario Hart. Las especulaciones crecieron luego de un comentario realizado por Israel Dreyfus en un pódcast, donde dejó entrever un posible acercamiento entre ambos.

La situación tomó mayor relevancia debido a que Mario Hart no ha confirmado públicamente si continúa o no su relación con Korina Rivadeneira. Esto provocó que las redes sociales se llenaran de comentarios y teorías sobre el supuesto vínculo con la también influencer brasileña.

Paloma Fiuza realizó inesperada confesión tras ser vinculada con Mario Hart

En medio de la polémica, Paloma Fiuza compartió una serie de historias en Instagram que muchos interpretaron como señales sobre su estado emocional. Aunque evitó referirse directamente a los rumores, publicó un mensaje en portugués que decía: "¡Muy agradecida, increíblemente agradecida, increíblemente bendecida!".

Sin embargo, otra publicación fue la que más llamó la atención. En imágenes donde aparece en un aeropuerto con maletas y en salas de espera, Fiuza escribió: "¡Mi hogar es el mundo!". La frase fue tomada por varios usuarios como una respuesta indirecta a las especulaciones sobre una presunta mudanza de Mario Hart a Punta Hermosa.

(Foto: Paloma Fiuza / Instagram)

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Hasta el momento, Paloma Fiuza ha preferido mantenerse en silencio sobre los rumores y no ha dado declaraciones directas sobre su cercanía con el piloto. Mientras tanto, las especulaciones continúan creciendo en redes sociales.