Korina Rivadeneira y su inesperada publicación tras rumores de romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza

La reciente publicación de Koarina Rivadeneira ha generado todo tipo de comentarios en redes. Foto: Instagram

La insinuación de Israel sobre una posible relación entre Mario Hart y Paloma ha sorprendido a todos. Por ello, la reciente publicación de Korina Rivadeneira ha causado revuelo en redes.

Una reciente publicación en redes sociales ha generado múltiples interpretaciones en medio de un ambiente lleno de rumores. Korina Rivadeneira compartió una historia en Instagram que no pasó desapercibida, especialmente tras las declaraciones de Israel Dreyfus sobre un posible acercamiento entre Mario Hart y Paloma Fiuza, lo que ha intensificado aún más la atención en torno a la expareja y la modelo brasileña.

¿Cuál fue la publicación de Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira compartió en sus historias de Instagram un momento cotidiano y muy tierno junto a su hija. En el video, se puede ver a la pequeña explicando con mucha emoción cómo le hizo una ropita a un peluche, mostrando su creatividad y entusiasmo mientras disfrutaba de la actividad.

Korina también contó con total naturalidad el origen del juguete y el gesto de su hija, resaltando el detalle con una frase que llamó la atención de sus seguidores. “Resulta que Lara le regalé este peluchito a Marito y el peluchito vino calato y Lara qué hizo, le hizo una ropita”, comentó la modelo, mostrando el divertido momento en familia.

Con ello, la exchica reality se muestra concentrada y enfocada en sus hijos, por lo que al parecer no le ha tomado mucho atención e importancia a lo que se viene hablando sobre Mario Hart, con quien habría terminado su relación hace unas semanas.



(Foto: Instagram)

¿Por qué se dice que Mario y Paloma estarían juntos?

El contexto de la publicación está relacionado con lo comentado recientemente en el pódcast ‘Sin más que decir’, donde Israel Dreyfus insinuó que entre Mario Hart y Paloma Fiuza podría haber un romance.

Fiel a su estilo, Dreyfus lanzó una frase que llamó la atención de todos: “Mi sexto sentido de Caballero del Zodiaco, mi ojo biónico, me indica que no fallo”. Con ese comentario, las redes sociales no tardaron en reaccionar y llenar todo de teorías sobre una posible relación.