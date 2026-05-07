Jefferson Farfán troleó a Magaly Medina tras ganarle millonario juicio

Jefferson Farfán le ganó juicio a Magaly Medina y lanzó picante publicación en redes. (Foto: Enfocados - ATV)

¡Le sacó pica! Jefferson Farfán usó sus redes sociales para cobrarle a Magaly Medina. El mensaje generó diversas reacciones en los seguidores del exfutbolista.

Jefferson Farfán volvió a encender las redes sociales luego de pronunciarse sobre el fallo judicial a su favor en el proceso que mantenía contra Magaly Medina. Fiel a su estilo, el exseleccionado nacional aprovechó la situación para lanzar un mensaje irónico dirigido a la 'Urraca'.

Jefferson Farfán se burló de Magaly Medina y le exigió el pago de 350 mil soles

A través de sus historias de Instagram, Farfán celebró la resolución judicial y no dudó en recordarle públicamente a la conductora el pago de los 350 mil soles. "Señora Magaly Medina. No se olvide de mi pago, por favor", escribió el exfutbolista, etiquetando directamente Magaly Medina.

La publicación rápidamente generó una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje como una forma de "sacar pica" tras el largo proceso legal que enfrentaron durante varios años.

(Foto: Jefferson Farfán / Instagram)

Como se recuerda, el conflicto se originó luego de que el programa de la 'Urraca' difundiera imágenes de la vida privada de Farfán captadas con un dron desde el exterior de su departamento. En aquel entonces, el espacio televisivo reveló detalles sobre su presunta reconciliación con Yahaira Plasencia.

Las autoridades consideraron que dicha difusión vulneró la intimidad del exjugador, motivo por el cual el proceso judicial terminó favoreciendo a Jefferson Farfán. Hasta el momento, Magaly Medina no se ha pronunciado sobre el mensaje que el exfutbolista compartió en sus redes sociales.