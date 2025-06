Tilsa Lozano rompió en llanto al enterarse que ampay de Jackson Mora ocurrió mientras estaban casados

Tilsa Lozano cree que Jackson Mora le fue infiel. Foto: captura YouTube

‘Magaly TV’ difundió imágenes de una salida de Jackson Mora con joven periodista española cuando aún estaba casado con Tilsa Lozano.

Jackson Mora sigue en el centro de la polémica tras su separación de Tilsa Lozano. En los últimos días han salido a la luz nuevas imágenes sobre sus encuentros con otras mujeres. En medio de esta situación, Tilsa sorprendió al decir que ahora cree que su exesposo podría haberle sido infiel durante el matrimonio.

Tilsa Lozano lloró en vivo por ampay de Jackson Mora

Durante el programa ‘La Noche Habla’, Tilsa Lozano rompió en llanto al ser consultada por el reciente reportaje de ‘Magaly TV’ donde se muestra a Jackson Mora con la periodista española Laura Fernández. Las imágenes habrían sido captadas cuando ambos aún estaban casados, lo que causó una fuerte reacción emocional en la conductora.

PUEDES VER: Tilsa Lozano estalló contra Jackson Mora tras exponer su ampay con joven anfitriona

A pesar de que intentó mantenerse firme frente a las cámaras, Tilsa no pudo evitar emocionarse. Se cubrió el rostro con la mano y dijo que no podía hablar en ese momento. Sus compañeros la comprendieron y le dieron unos segundos. Luego, respiró hondo y afirmó con valentía: “Estoy bien, el show tiene que continuar”.

Al referirse directamente al informe que involucra a su ex, Tilsa fue clara: “Yo no necesito, no quiero y no me provoca [hablar mal de él] porque yo no soy así. (...) Simplemente, lo que yo estoy haciendo es contar la verdad. Y la verdad se contradice al floro del señor. Punto”, expresó con firmeza.

Finalmente, Tilsa reveló que durante su matrimonio ya había sentido que algo no estaba bien entre Mora y Fernández. Incluso lo enfrentó, pero él negó cualquier vínculo. “¿Y yo qué le digo? Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí a mí se me disparó una alarma. ¿Y qué pasó? Cinco meses más tarde me doy cuenta que yo tenía razón”, contó.



(Fuente: 'La Noche Habla')

Tilsa Lozano cree que Jackson Mora le fue infiel

Tilsa Lozano expresó con dolor que lo que más le afecta es la falta de sinceridad de su exesposo. “A mí lo que me duele es la mentira. Lo que me duele es que tú, hasta ayer en la noche, me estés mandando mensajes de ‘te amo, te quiero, te quiero recuperar’. Todo es mentira, cuando no es mentira y todos los días sigue saliendo una cosa diferente”, comentó visiblemente afectada.

Más adelante, sus compañeros del programa le preguntaron si creía que Jackson Mora le había sido infiel. Tilsa no dudó en responder con firmeza: “Si me preguntas hoy, creo que sí”.