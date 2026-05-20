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Janet Barboza y Edson Dávila sorprendieron con apasionado beso en 'América Hoy'

Miércoles, 20 de mayo de 2026 13:08

El 'Giselo' le dio un apasionado beso a Janet Barboza. (Foto: América TV)

¡Tremendo chape! La popular 'Retoquitos' decidió darle un apasionado beso a 'Giselo'. La escena sorprendió a los televidentes.

Janet Barboza y Edson Dávila sorprendieron a los televidentes de 'América Hoy' luego de protagonizar una inesperada escena romántica. Todo ocurrió durante una divertida dinámica del programa, donde ambos aceptaron recrear una recordada escena de 'Al fondo hay sitio'.

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Janet y Edson se dieron apasionado beso

La escena original era protagonizada por Nicolás de las Casas y Grace Gonzales, personajes que sellaban el momento con un apasionado beso. Aunque al inicio Janet y Edson intentaron solo actuar frente a cámaras, la popular 'Retoquitos' terminó besando realmente a 'Giselo'.

Tras el inesperado momento, Janet Barboza no perdió la oportunidad de trolear a su compañero y lanzó una peculiar frase que provocó carcajadas entre los conductores. "No sentí nada", comentó entre risas luego del beso, mientras que Edson Dávila respondió rápidamente: "Yo tampoco".

Lejos de terminar ahí, Janet continuó con las bromas y añadió: "Es como besar un papel". Fiel a su estilo, Giselo siguió el juego y respondió en tono humorístico: "Lo bueno es que no me convertí en piedra".

(Foto: América TV)

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La divertida escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron entre bromas y comentarios sobre la química y complicidad que ambos conductores muestran diariamente en el programa matutino.

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