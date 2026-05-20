‘Mi madre, mi novia y yo’ presentó su esencia en conferencia: una comedia tan divertida como incómoda

César Ritter, Milene Vázquez y Ana Cecilia Natteri contaron detalles de esta nueva obra. (Foto: Difusión)

Se estrena el 14 de mayo en el Multiteatro Movistar de Surco. Entradas en preventa en Teleticket. Una cena, un secreto y una madre que no piensa soltar a su hijo desatan una batalla emocional tan divertida como identificable.

La cuenta regresiva ha comenzado. A pocos días del estreno de “Mi madre, mi novia y yo”, el elenco protagonizado por César Ritter, Milene Vázquez y Ana Cecilia Natteri se reunió con la prensa para compartir detalles de esta esperada comedia que pone sobre la mesa uno de los conflictos más universales —y explosivos—: las relaciones familiares, los vínculos de pareja y la temida “mamitis”.

Durante la conferencia, los actores revelaron el nivel de conexión que lograron con sus personajes, destacando el componente humano y realista de la obra.

“Cuando una obra es buena, es imposible no encontrar puntos en común. Hay humanidad, y en esa humanidad uno construye al personaje. Esta obra tiene mucha realidad con la que el público se va a identificar”, señaló César Ritter, quien da vida a Fernando.

Además, el actor resaltó el carácter cercano de la historia: “Me encanta este tema porque es muy peruano, muy latinoamericano. Tengo una relación hermosa con mi mamá, y ella ha sabido integrar muy bien a mi esposa. Sin embargo, la dinámica que construyo con el personaje de Ana Cecilia sí tiene puntos en común con esa relación. La obra ha sido un éxito en otros países y esperamos que también lo sea aquí”.

Por su parte, Milene Vázquez, quien interpreta a Leticia, destacó el reflejo que muchas mujeres encontrarán en la historia: “Es una obra llena de verdad. Muchas mujeres han tenido parejas influenciadas o controladas por sus madres, y definitivamente se van a sentir reflejadas”.

Desde otra perspectiva, Ana Cecilia Natteri resaltó el peso de la figura materna en nuestra sociedad: “La madre peruana, en particular, es quien sostiene el hogar y saca adelante a los hijos. Con el perdón de algunos caballeros, en nuestro país la figura materna suele ser la más presente y determinante”.



(Foto: Difusión)

Escrita por Mechi Bove y producida por Bluhaus, la obra nos sumerge en una cena que rápidamente se convierte en un campo de batalla emocional. Fernando (Ritter) oculta un secreto clave: vive con su madre, Victoria (Natteri), una mujer de carácter fuerte que no está dispuesta a soltarlo. La llegada de Leticia (Vázquez) desencadena una serie de situaciones cargadas de humor, tensión y verdades incómodas.

Bajo la dirección de Raúl Zuazo y Renato Bonifaz, el montaje apuesta por un ritmo ágil, diálogos punzantes y una puesta en escena que equilibra perfectamente la comedia con momentos de alta intensidad emocional.

Tras su éxito en países como Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, “Mi madre, mi novia y yo” llega a Lima como una de las apuestas teatrales más esperadas de la temporada.

La obra se presentará del 14 de mayo en el Multiteatro Movistar de Surco, en una corta temporada con funciones de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket, con el 20% de descuento por tiempo limitado:https://teleticket.com.pe/mi-madre-mi-novia-y-yo