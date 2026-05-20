¡Habrá matrimonio! Christian Domínguez y Karla Tarazona sorprenden con inesperada boda civil

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró el Edicto Matrimonial Notarial. Foto: Instagram

Los nombres de Christian Domínguez y Karla Tarazona aparecen en el edicto matrimonial para su próxima ceremonia civil.

Karla Tarazona y Christian Domínguez decidieron dar el siguiente paso en su relación y se casarán por civil, pese a todas las polémicas que todavía rodean al cantante por sus vínculos con sus exparejas Pamela Franco y Melanie Martínez. Tras más de un año de haber retomado su romance, la pareja confirmó que llegará al altar.

¿Cuándo se casarán Christian Domínguez y Karla Tarazona?

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró el Edicto Matrimonial Notarial donde aparecen los datos de ambos. En el documento se detalla que Christian Domínguez Alvarado, de 42 años, divorciado y cantante de profesión, contraerá matrimonio civil con Karla Sofía Tarazona Covarrubias, también de 42 años, divorciada y conductora de televisión.

“Hago de conocimiento público, para que, si alguno conoce la existencia de algún impedimento legal, cumpla con denunciarlo dentro de los ocho días de publicada la presente conforme a ley”, se lee en el documento presentado en televisión.

Además, se conoció que la boda se realizará este próximo 2 de junio. Al enterarse de la fecha, Rodrigo González no dejó pasar el detalle de que la ceremonia caerá martes y comentó entre risas: “Martes no de cases ni te embarques, pero ella sigue haciendo caso omiso (...) bueno, ahora sí se casan de verdad”.

Christian Domínguez y su dedicatoria a Karla Tarazona por su cumpleaños

El último lunes, Christian Domínguez sorprendió a Karla Tarazona con una tierna publicación por su cumpleaños número 43. El cantante compartió varias fotografías junto a la conductora, donde aparecen disfrutando de viajes, reuniones y distintos momentos que reflejan la complicidad y cariño que mantienen como pareja.

Asimismo, el líder de La Gran Orquesta Internacional publicó una imagen celebrando junto a Karla frente a su torta de cumpleaños. Acompañando las instantáneas, Christian dejó un romántico mensaje dedicado a la exmodelo: “Hacer que sonrías hoy fue mi único objetivo”, generando cientos de reacciones entre sus seguidores.