Jota Benz habría engañado a Angie Arizaga con famosa chica reality

Jota Benz habría engañado a Angie Arizaga con una querida exchica reality. (Foto: Angie Arizaga/Instagram)

El hermano de Gino Assereto habría engañado a la popular 'Negrita' con una chica reality, quien destacaba la conexión que tenía con el exchico reality.

Milena Zárate volvió a encender la polémica luego de revelar detalles sobre supuestos comportamientos indebidos de Jota Benz, información que habría conocido a través de su pareja, Kalicho Mendoza, tatuador cercano al exchico reality.

Ante ello, Giancarlo aseguró que Jota Benz sí le habría sido infiel a Angie Arizaga mientras mantenían su relación sentimental. La noticia sorprendió a más de un seguidor de la pareja.

Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga con popular chica reality

El influencer afirmó que la mujer involucrada pertenecería al medio artístico y que incluso habría coincidido laboralmente con Angie en algún momento. Sin embargo, no se animó a revelar el nombre de la joven modelo.

"Yo me sé de alguien, de otro personaje, es reality, es del ambiente, es mamá. Nunca ha sido su compañera ni amiga, pero obviamente ha trabajado por ahí en algún momento", comentó inicialmente.

La revelación más impactante llegó cuando Cossio aseguró que la información no solo le llegó por terceros, sino por la propia mujer involucrada, quien le habría contado detalles íntimos de su vínculo con Jota Benz.

(Foto: Angie Arizaga/ Instagram)

Según explicó, la mujer le confesaba constantemente que sentía atracción por Jota Benz y hablaba sobre los encuentros que mantenían, pese a que él aparentemente ya tenía una relación con Angie Arizaga en ese momento. De acuerdo con lo señalado, estos hechos habrían ocurrido antes del embarazo de la influencer.