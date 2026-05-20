Mario Irivarren: así fue su inesperada reacción al intenso beso de Onelia y Kevin Díaz

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren tras ampay en yate en Argentina. Foto: Composición La Manada/EEG

El exchico reality Mario Irivarren no pudo evitar pronunciarse sobre el beso de su expareja con un integrante de ‘Esto es guerra’.

Mario Irivarren volvió al centro de la polémica luego de reaccionar públicamente al beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz durante una dinámica en el programa ‘Esto es Guerra’. El momento no tardó en viralizarse en redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores del reality.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre el beso de su ex Onelia Molina?

El exchico reality contó que descubrió las imágenes gracias a mensajes que recibió en su cuenta de Instagram. Según comentó entre risas en el programa de YouTube donde participa, fueron algunos usuarios quienes se encargaron de hacerle llegar el video apenas comenzó a circular en internet.

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“¡Qué pend***! ¿Sabes cómo lo encontré? Revisando mis mensajes de Instagram, una cuenta random me lo manda. Ah, te crees pend***, te crees viva, para joder mandan”, expresó Mario Irivarren mientras conversaba con sus compañeros, quienes también reaccionaron sorprendidos por la escena.

Tras ver el clip, el influencer decidió tomarse la situación con humor y hasta elogió el desempeño de ambos participantes durante el reto. “Habla bien… bien actuado ah. Es actuación”, comentó entre bromas mientras observaban el momento en el set del pódcast.



(Fuente: La Manada)

Onelia Molina y su pasado amoroso con Mario Irivarren

La cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz comenzó a generar comentarios en redes sociales luego de que la influencer confirmara el fin de su romance con Mario Irivarren. Desde entonces, ambos han protagonizado varios momentos juntos que no pasaron desapercibidos para los seguidores de ‘Esto es Guerra’.

La separación entre Onelia y Mario se produjo semanas después de la polémica ocasionada por el viaje del exchico reality a Argentina. En aquel momento, Irivarren fue captado en imágenes junto a otras mujeres en un yate, situación que terminó de romper su relación.

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