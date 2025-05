Jefferson Farfán habría intentado impedir que Darinka Ramírez participe en ‘El valor de la verdad’.

Darinka Ramírez confesará todo lo que vivió con Farfán en 'EVDLV'. Foto: Facebook

Según Magaly Medina, Jefferson Farfán movió todas sus influencias para retrasar que Darinka Ramírez se siente en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’.

Magaly Medina no dudó en opinar ante el anuncio del programa ‘El valor de la verdad’, que tendrá como invitada a Darinka Ramírez, la madre de la última hija de Jefferson Farfán. En este episodio, la joven contará detalles personales sobre la relación y el embarazo que vivió con la ‘Foquita’.

A raíz de este avance, la conductora de ATV hizo una revelación impactante: según ella, el exfutbolista intentó durante varias semanas que no se emitiera el programa de Darinka, e incluso explicó qué hizo para tratar de impedirlo.

¿Qué hizo Farfán para evitar que Darinka aparezca en ‘El valor de la verdad’?

En su último programa, Magaly Medina habló sobre ‘El valor de la verdad’ y bromeó que por fin ya no continuarán reviviendo la historia de Chollywood, en alusión a los últimos invitados que no han tenido tanto impacto. Sin embargo, también mencionó que Darinka ya había aceptado su participación hace varias semanas, pero que esta no se llegó a dar por decisión de Farfán.

"Lo que sabemos es que el mismo Jefferson habría, de alguna forma, había vetado esa presentación, porque tenía el mismo auspiciador que tiene ‘El valor de la verdad’ y él no habría permitido esta entrevista que ahora se da porque Jefferson Farfán ya no tiene ese auspiciador", contó Magaly Medina para sorpresa de todos.

Según la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’, la propia Darinka Ramírez después de su primera entrevista en ATV, les confesó que había recibido el llamado de ‘El valor de la verdad’. "Lo estaba pensando y sabíamos que había aceptado, sin embargo, no se dio en ese entonces", reveló.



(Fuente: Magaly TV)

Darinka Ramírez confesará todo lo que vivió con Farfán

Esta será la primera vez que Darinka participe en el programa conducido por Beto Ortiz. Según lo que dijeron los presentadores de ‘La noche habla’, ella no solo hablará de su relación con Farfán, sino que también hará revelaciones que involucran a otros futbolistas.

En el adelanto, Darinka dice: "Ha revisado mi celular para ver qué es lo que había en mis mensajes, me sacó todo en cara ese día y delante de mi hija...". También menciona que su hija le dice que su papá le rompió sus juguetes.

Además, Darinka responderá si Jefferson Farfán le pidió hacerse una prueba de ADN para confirmar la paternidad. También contará por qué la ‘Foquita’ le sugirió que se fuera a vivir fuera del país.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!