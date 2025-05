¿Xiomy Kanashiro planea tener un hijo con Jefferson Farfán? Esto respondió

Xiomy Kanashiro reveló que le gustaría tener un hijo con Farfán. Foto: Instagram

Jefferson Farfán ya es padre de cuatro hijos. Xiomy Kanashiro sorprendió al responder si desea formar una familia o no con la ‘Foquita’.

La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sigue fortaleciéndose a pesar de los recientes conflictos del exfutbolista con la madre de su última hija. Ambos demuestran constantemente su cariño y no dudan en mostrar su amor públicamente a través de sus redes sociales.

Un ejemplo reciente de esto son las fotos que compartieron en Instagram, donde aparecen juntos con el abuelo y el tío de Xiomy, en lo que parece ser una visita a un campo deportivo.

Xiomy Kanashiro reveló que le gustaría tener un hijo con Farfán

Xiomy Kanashiro declaró para el programa América Hoy y aseguró que su relación con Jefferson Farfán sigue siendo sólida. Durante la entrevista, confesó que le “encantaría” que el exfutbolista sea el padre de su primer hijo, aunque aclaró que por ahora ese tema no es una prioridad para ella.

Cuando le preguntaron si veía a Jefferson como el padre de su primer hijo, Xiomy respondió: “Yo creo que sí, no estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia más adelante, pero ahorita no es prioridad”, dejando abierta la posibilidad de formar una familia en el futuro.



(Fuente: 'América Hoy')

Xiomy Kanashiro respondió si hay planes de boda con Farfán

Ante tanta especulación, el programa América Hoy decidió buscar a Xiomy Kanashiro para preguntarle directamente si ya hay una fecha para el matrimonio. La reportera no dudó en consultarle sobre el supuesto compromiso.

“(Él nos ha mostrado un anillito de compromiso, dice que está comprometido) Vamos bien, chicos, pero gracias por venir”, respondió Xiomy con una sonrisa. Su comentario dejó ver que la relación sigue avanzando, aunque no confirmó nada sobre una boda.

Hasta el momento, ni Farfán ni Xiomy han aclarado si el anillo que mostró el futbolista es realmente de compromiso. A pesar de ello, las palabras del exfutbolista y su gesto han hecho que muchos de sus seguidores se emocionen con la posibilidad de una futura boda.