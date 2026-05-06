Israel Dreyfus insinuó romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza: esto dijo

Israel Dreyfus insistió en su percepción y señaló que él nunca falla. Foto: Instagram

¡Nadie lo esperaba! Israel Dreyfus ha sorprendido a todos con revelación sobre gran cercanía entre Mario Hart y Paloma Fiuza.

Una inesperada revelación ha encendido los rumores sobre una posible cercanía entre Mario Hart y Paloma Fiuza. Todo surgió a raíz de las declaraciones de Israel Dreyfus, que dejaron abierta la duda sobre si entre ambos podría estar pasando algo más que una amistad.

¿Mario Hart y Paloma Fiuza están juntos? Esto dijo Israel

En el podcast ‘Sin más que decir’, Israel Dreyfus puso el tema sobre la mesa al hablar del estado sentimental de ambos, especialmente luego de que Mario Hart quedara soltero tras su separación de Korina Rivadeneira. Esto hizo que la conversación tome otro rumbo y empiece la especulación.

Fiel a su estilo, Dreyfus lanzó una frase que llamó la atención de todos: “Mi sexto sentido de Caballero del Zodiaco, mi ojo biónico, me indica que no fallo”. Con ese comentario, las redes sociales no tardaron en reaccionar y llenar todo de teorías sobre una posible relación.

Además, durante la charla con Diana Sánchez, se consultó sobre Paloma Fiuza, confirmándose que está soltera. Sin embargo, Israel Dreyfus insistió en su percepción y volvió a remarcar que su “sentido arácnido” le dice que podría haber algo más entre la modelo brasileña y el piloto peruano.



(Fuente: 'Sin más que decir')

PUEDES VER: Esposa de Pedro Aquino le puso fin a su matrimonio con singular comunicado tras infidelidad

La llamativa foto de Paloma Fiuza y Mario Hart

El pasado fin de semana, varios rostros conocidos como Zumba, Mario Hart, Paloma Fiuza y Diana Sánchez se volvieron a juntar en un esperado reencuentro que recordó los tiempos de su paso por el programa ‘Combate’, luego de varios años sin coincidir públicamente.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales, especialmente por la foto que Zumba publicó en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Los de siempre”, acompañando el mensaje con corazones rojos y verdes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la cercanía entre Mario Hart y Paloma Fiuza, quienes aparecen abrazados en la imagen, desatando comentarios y rumores.