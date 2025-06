Jessica Newton desmintió a Milett por decir que fue ‘explotada’ en Miss Supertalent

Jessica Newton negó que les hayan dado dinero. Foto: captura YouTube

Jessica Newton expresó su indignación por las declaraciones de Millet Figueroa y también negó haber recibido dinero de su parte.

Milett Figueroa generó controversia al contar una mala experiencia durante el certamen internacional Miss Supertalent 2016, en el que participó representando al Perú. En ese tiempo, la organización estaba dirigida por Jessica Newton.

En una entrevista reciente para el podcast ‘Ouke’, Milett, quien también es actriz, calificó esa etapa como una experiencia “turbia”. Contó que vivió situaciones difíciles en Corea del Sur, que para ella fueron parecidas a la explotación. “La experiencia que tuve allá es como turbio. No animaría a las chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan solas a otro país”, expresó.

Jessica Newton encaró a Milett Figueroa

Tras estas declaraciones, Jessica Newton, directora del certamen, respondió a través de una llamada en el programa ‘Magaly TV, La Firme’. Aprovechó para dejar clara su posición sobre lo que dijo Milett.

"Yo entiendo que a Milett le provoque tener publicidad con el tema del Miss Perú. A nosotros con ella, no", dijo Newton. Explicó que todas las concursantes deben estar dispuestas a madrugar y cumplir con muchas actividades. “Incluso, las candidatas, cuando están en competencia nacional, se levantan a las 4 o 5 de la mañana. Tienen que estar listas, cumplir con los auspiciadores, hacer las visitas, participar de las actividades", añadió.

También dejó en claro que estos concursos no ofrecen pagos a las participantes solo por asistir. "Ningún concurso del mundo le paga a las representantes por ser parte del certamen. Ir a competir no es ir a pasear", aclaró Newton.

(Foto: captura Magaly Medina)

Jessica Newton negó que les hayan dado dinero

Sobre el premio que, según Milett, le habrían dado por ganar el Miss Supertalent, Newton dijo que no tenía conocimiento de ese tema. Afirmó que lo que existía eran contratos para trabajar con marcas en Corea.

"Con relación al premio, era una suerte de contratos para el certamen en Corea, si no me equivoco. Y Milett no fue a Corea a trabajar con los auspiciadores. Entonces, no sé a qué premio se refiere, honestamente. Han pasado muchos años, pero creo que es importante que cualquier persona que quiera competir sabe que es un trabajo", explicó Newton.

Finalmente, Jessica Newton señaló que Milett nunca fue Miss Perú ni llegó a participar en los concursos internacionales más importantes. "Milett nunca fue Miss Perú, nunca llegó a ir a los Grand Slams y me imagino que su experiencia para ella no debe haber cumplido con sus expectativas", concluyó.