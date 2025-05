Jonathan Maicelo en ‘El valor de la verdad: las fuertes confesiones que hizo sobre Samantha Batallanos

Jonathan Maicelo también reveló que perdió un bebé con Samantha Batallanos. Foto: captura 'El valor de la verdad'

Jonathan Maicelo volvió al sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para hablar de Samantha Batallanos. El exboxeador sorprendió al hacer delicadas confesiones de su relación.

Jonathan Maicelo apareció por segunda vez en ‘El valor de la verdad’, en el programa emitido el domingo 11 de mayo de 2025. Durante su participación, respondió 20 preguntas sobre su complicada relación con la modelo Samantha Batallanos. Aseguró que nunca le levantó la mano, aunque sí reconoció que hubo maltrato psicológico, especialmente por el uso de malas palabras.

Maicelo contó que la relación fue muy tóxica, ya que Samantha no confiaba en él y le exigía las contraseñas de sus redes sociales y correos electrónicos. También reveló que en su momento se tatuó su nombre, pero con el tiempo decidió borrárselo.

Jonathan Maicelo aseguró que Samantha Batallanos le pidió 50.000 soles

Jonathan Maicelo explicó que su caso se volvió mediático porque fue comentado en programas de espectáculos e incluso la ministra de la Mujer se interesó en el tema. “Este caso se la tomó a pecho. No tengo una sentencia. No hay nada de eso. Es falso”, afirmó. Frente al conductor de El Valor de la Verdad, el exboxeador admitió que cometió errores, pero dejó claro: “Jamás la golpeé. Si bien le perdoné muchas cosas y normalicé muchas cosas, en mi afán de mantenerla tranquila, cometí errores”.

Por primera vez, Maicelo reveló que Samantha Batallanos lo habría chantajeado para que no siguiera el proceso legal, aunque, según él, no hubo violencia física. “Aún sigue el proceso. Yo me niego a pagar mi inocencia. La otra parte pidió una cantidad de dinero para evitar ser denunciado. Sí (me chantajeó). Pidió 50 mil soles. Tengo pruebas como una llamada”, aseguró el exdeportista.



Jonathan Maicelo reveló que perdió un bebé con Samantha Batallanos

En esta ocasión, Jonathan Maicelo sorprendió al contar uno de los momentos más difíciles que vivió junto a su expareja, Samantha Batallanos. Durante su conversación con Beto Ortiz, el exboxeador reveló que ambos perdieron un hijo. “Perdimos un hijo”, expresó con evidente emoción y tristeza.

Maicelo explicó que, en su opinión, la pérdida se debió al nivel de estrés que ella estaba viviendo. “Lo perdió, yo considero que el estrés que manejaba, algunas cosas que sucedieron, su cuerpo no aceptara el bebé ahí, lo perdimos”, comentó. Además, dijo que esto ocurrió en los primeros meses de gestación: “Como a los 2 o 3 meses, las semanas”.

Al ser consultado por Beto Ortiz sobre si le hacía ilusión convertirse en padre con Samantha, Maicelo respondió que sí. Confesó que esperaba con muchas ganas la llegada del bebé y que la noticia le había generado mucha ilusión.