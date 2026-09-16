Paul Michael confesó qué sintió al reencontrarse con su expareja Pamela López tras su ruptura

Paul Michael respondió si se animaría a reconquistar a Pamela López. Foto: captura YouTube

Paul Michael y Pamela López volvieron a verse luego de varios meses. El cantante no dudó en responder y confesar cómo se sintió.

Tras terminar su polémica relación luego de su paso por ‘La Granja Vip’, Pamela López y Paul Michael volvieron a verse durante la presentación del videoclip de ‘Señora’, la nueva canción de Combinación de La Habana. Aunque al inicio el cantante se mostró algo distante de su expareja, después terminó confesando que el reencuentro le removió varios recuerdos.

Paul Michael confesó qué sintió al reencontrarse con Pamela López

En declaraciones para Trome, Paul Michael fue consultado por su actitud fría frente a Pamela. “Es que estaba medio frío, no había tomado desayuno”, respondió entre bromas, intentando restarle tensión al momento.

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Sin embargo, cuando le preguntaron directamente qué sintió al verla otra vez después de tanto tiempo, el chalaco fue más sincero. “Raro. No me mueve (el piso), pero sí se vienen recuerdos”, expresó, dejando claro que el encuentro le generó sensaciones por todo lo vivido anteriormente.

El cantante también fue consultado por la nueva relación sentimental de Pamela López. Lejos de lanzar algún comentario incómodo, respondió de manera tranquila: “Qué te puedo decir, solo desearle lo mejor”.



(Foto: Instagram)

Paul Michael respondió si se animaría a reconquistar a Pamela López

Otro de los temas que salió durante la breve conversación fue la posibilidad de una reconciliación. Ante la pregunta de si le gustaría reconquistarla, Paul Michael descartó esa opción y prefirió resaltar los buenos recuerdos de la relación.

“Me quedo con las cosas bonitas que vivimos, ya cada uno está haciendo su vida, cada uno está viendo su futuro y creo que estamos bien como estamos”, señaló. Con estas palabras, el cantante dejó claro que ambos continúan por caminos separados y que el reencuentro no significaría una segunda oportunidad.