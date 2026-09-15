Cueva revela que Pamela Franco podría terminarlo y toma drástica medida para evitarlo

Pamela Franco lanzó nueva canción y pidió a Cueva hacerla viral. (Foto: Pamela Franco / IG)

La pareja estaría atravesando un curioso momento luego de que Pamela Franco le hiciera una contundente advertencia al futbolista.

Christian Cueva volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por un curioso pedido relacionado con su relación con Pamela Franco. El futbolista sorprendió al revelar que la cantante le habría puesto una condición para continuar con su romance de dos años.

Christian Cueva reveló por qué Pamela Francó lo terminaría

Según contó 'Aladino', todo estaría relacionado con el reciente lanzamiento de la canción 'Ámame', tema que Pamela Franco presentó junto a su orquesta. La cumbiambera le habría reclamado por no apoyarla lo suficiente con la promoción de su nueva producción.

Ante esta situación, Cueva decidió tomar una inesperada medida para intentar evitar que su relación llegue a su fin. El futbolista apareció en un video de TikTok haciendo un pedido público para que los seguidores apoyen el tema de su pareja.

"Mi mujer me ha dicho que si la canción ‘Ámame’ no se hace viral me va a dejar", dijo Cueva en el video, dejando sorprendidos a sus seguidores por la particular advertencia que recibió.

(VIDEO: Pamela Franco / IG)

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el futbolista pidió a todos que compartan y hagan viral la canción de Pamela Franco. "Ayúdenme, porque sin ella yo no puedo vivir", expresó mientras participaba de un trend en redes sociales.

La curiosa publicación llega luego de que Cueva haya tenido mayor cercanía con sus hijos y en medio de la atención que continúa generando su relación con Pamela Franco. Por ahora, el futbolista parece dispuesto a hacer de todo para que 'Ámame' se convierta en un éxito y así cumplir con la condición de su pareja.