Karla Tarazona volvió con Christian Domínguez: ¿piensan tener otro hijo?

Karla Tarazona y Christian Domínguez volvieron a ser pareja. (Foto: redes sociales)

Karla Tarazona no oculto su felicidad por volver con Christian Domínguez y respondió si planean incrementar la familia?

Karla Tarazona se sinceró en una reciente entrevista con el programa ‘Todo se filtra’, abordando las críticas que ha enfrentado luego de reavivar su relación con Christian Domínguez, a quien había dejado en el pasado tras un escándalo de infidelidad.

Karla Tarazona regresó con Christian Domínguez

A pesar de los comentarios negativos, la famosa presentadora de televisión defendió su decisión y dejó abierta la posibilidad de tener otro hijo con el artista y conductor de TV.

La conductora de ‘Préndete’ admitió estar consciente de los riesgos de que su pareja repita errores pasados, pero mantiene la esperanza de que esta vez su relación será distinta. “Así como puede haber consecuencias malas, también puede haber consecuencias buenas. ¿Por qué siempre pensamos en lo malo y en lo negativo?”, señaló.

Tarazona enfatizó que, siendo adulta, asume las consecuencias de sus actos, sean buenas o malas, y no culpa a otros por sus decisiones. “Nadie está en mi pellejo. Si yo consideré que era correcto darle una segunda oportunidad, es mi decisión y nadie tiene por qué inmiscuirse. Estamos tranquilos y felices. El tiempo da las mejores respuestas”, añadió.

Una revelación inesperada durante la entrevista fue que Karla, a sus 41 años, no descartó tener otro hijo con Christian Domínguez. Sin embargo, aclaró que antes de tomar una decisión, hay condiciones que deben cumplirse.

(Foto: redes sociales)

“Si todo va bien, si continuamos trabajando, porque la parte económica es importante para darle a nuestros hijos lo que merecen, y si mi cuerpo responde, no descarto la posibilidad. Y si Diosito quiere, vuelvo a tener un hijo. Tampoco me roba el sueño, hay responsabilidades que cumplir, no solamente económicas, sino también emocionales”, expresó Tarazona.

¿Christian Domínguez quiere casarse con Karla Tarazona?

"Lo que sí van a saber es que, si se da o no el matrimonio, porque depende que ella me acepte, es que igual estaré a su lado. Karla me ha dado una oportunidad y solo Dios sabe cuánto se lo agradezco, solo quiero hacerla feliz a ella, a mis hijos, a mi familia", enfatizó para el diario ‘Trome’.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!