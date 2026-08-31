Sheyla Rojas se sorprende por inesperada respuesta de su hijo sobre Luis Advíncula

Antoñito sorprendió a su madre al preguntar quién era Luis Advíncula y luego lanzó una inesperada opinión sobre el futbolista.
Sheyla Rojas y su hijo Antoñito protagonizaron un curioso momento durante una transmisión en vivo de TikTok. La conductora se encuentra en España disfrutando de unos días junto al adolescente, fruto de su relación con Antonio Pavón.
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Sheyla Rojas y Antoñito tienes singular reacción al leer el apellido de Luis Advíncula
Todo ocurrió cuando una usuaria dejó un comentario relacionado con el futbolista Luis Advíncula. "¿Es hijo de Advíncula?", preguntó la seguidora, generando una inesperada reacción de Antoñito.
El hijo de Antonio Pavón, aparentemente sin conocer al jugador, preguntó con naturalidad quién era Advíncula. Ante ello, Sheyla respondió de manera tajante: "Nadie", lo que dio paso a una divertida conversación entre madre e hijo.
Lejos de dejar el tema, Antoñito comentó que el apellido del futbolista se le hacia conocido, provocando la reacción de Sheyla Rojas, quien entre risas cuestionó a sus seguidores por el tipo de comentarios que le estaban dejando durante la transmisión.
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"Se pasan. O sea, ¿son mis seguidoras o son mis haters?", expresó la conductora, visiblemente sorprendida por la pregunta que había recibido durante el live.
(Foto: Sheyla Rojas / TikTok)
Sin embargo, el momento continuó cuando Antoñito volvió a intervenir y dio su opinión sobre el jugador peruano. "Si Advíncula es feo, totalmente que no", señaló sin filtro, generando un nuevo momento de complicidad y risas junto a su madre.
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