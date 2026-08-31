En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

Sheyla Rojas se sorprende por inesperada respuesta de su hijo sobre Luis Advíncula

Lunes, 31 de agosto de 2026 17:35

Sheyla Rojas quedó sorprendida con la reacción de su hijito Antoñito. (Foto: Sheyla Rojas/ TikTok)

Antoñito sorprendió a su madre al preguntar quién era Luis Advíncula y luego lanzó una inesperada opinión sobre el futbolista.

Sheyla Rojas y su hijo Antoñito protagonizaron un curioso momento durante una transmisión en vivo de TikTok. La conductora se encuentra en España disfrutando de unos días junto al adolescente, fruto de su relación con Antonio Pavón.

PUEDES VER: Samahara Lobatón termina golpeada tras protagonizar fuerte pelea en 'La Prisión de Destino 2'

Sheyla Rojas y Antoñito tienes singular reacción al leer el apellido de Luis Advíncula

Todo ocurrió cuando una usuaria dejó un comentario relacionado con el futbolista Luis Advíncula. "¿Es hijo de Advíncula?", preguntó la seguidora, generando una inesperada reacción de Antoñito.

El hijo de Antonio Pavón, aparentemente sin conocer al jugador, preguntó con naturalidad quién era Advíncula. Ante ello, Sheyla respondió de manera tajante: "Nadie", lo que dio paso a una divertida conversación entre madre e hijo.

Lejos de dejar el tema, Antoñito comentó que el apellido del futbolista se le hacia conocido, provocando la reacción de Sheyla Rojas, quien entre risas cuestionó a sus seguidores por el tipo de comentarios que le estaban dejando durante la transmisión.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel 'besó' los 'coquitos' de Mario Hart y Ethel quedó en 'shock'

"Se pasan. O sea, ¿son mis seguidoras o son mis haters?", expresó la conductora, visiblemente sorprendida por la pregunta que había recibido durante el live.

(Foto: Sheyla Rojas / TikTok)

Sin embargo, el momento continuó cuando Antoñito volvió a intervenir y dio su opinión sobre el jugador peruano. "Si Advíncula es feo, totalmente que no", señaló sin filtro, generando un nuevo momento de complicidad y risas junto a su madre.

 

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios